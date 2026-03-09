第7名美軍殉職！川普預警美伊戰爭恐有更多傷亡

美方才剛於德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）為上週在科威特陣亡的6名士兵舉行莊嚴的遺體移交儀式，今日又傳出第7名美軍殉職的消息。（路透）

美國中央司令部（United States Central Command，USCENTCOM）今（9）日證實，一名美軍士兵因傷重身亡，成為美伊戰爭爆發以來，第7位殉職的美國服役人員。該名士兵是在3月1日伊朗政權對沙烏地阿拉伯境內美軍基地發動攻擊時受重傷，經連日搶救後仍於昨晚宣告不治。

根據《CNN》報導，中央司令部在社群平台「X」上發表聲明表示：「昨晚，一名美軍成員因伊朗政權對中東地區發動首波攻擊時受傷而去世。該名成員是在3月1日於沙烏地阿拉伯王國的美軍駐地襲擊中受重傷。」這是「史詩怒火」（Operation Epic Fury）行動中第七位陣亡的軍人。依照美軍慣例，在通知家屬後的24小時內，官方將暫時保留死者的姓名。

在此之前，美方昨日才剛於德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）為上週在科威特陣亡的6名士兵舉行莊嚴的遺體移交儀式（Dignified Transfer）。美國總統川普與多位高層官員親自出席，陪同殉職士兵家屬迎接英雄靈柩返國。

面對傷亡人數持續攀升，川普先前已表示，美伊戰爭中可能還會出現更多美軍傷亡。當週六被問及是否預期會參加更多類似的遺體移交儀式時，川普坦言：「我肯定會。我非常不情願看到這點，但這就是戰爭的一部分。」

沙烏地也發布首宗死亡通報

另據《美聯社》報導，沙國也首度發布了死亡通報，指一枚軍事砲彈擊中住宅區，導致一名印度籍與一名孟加拉籍人士不幸喪生，還有12名孟加拉人受傷。數據顯示，在波斯灣國家的戰事傷亡中，外籍居住者與勞工佔了絕大多數。

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – Last night, a U.S. service member passed away from injuries received during the Iranian regime’s initial attacks across the Middle East. The service member was seriously wounded at the scene of an attack on U.S. troops in the Kingdom of Saudi Arabia… — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 8, 2026

