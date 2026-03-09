為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    第7名美軍殉職！川普預警美伊戰爭恐有更多傷亡

    2026/03/09 04:56 即時新聞／綜合報導
    美方才剛於德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）為上週在科威特陣亡的6名士兵舉行莊嚴的遺體移交儀式，今日又傳出第7名美軍殉職的消息。（路透）

    美方才剛於德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）為上週在科威特陣亡的6名士兵舉行莊嚴的遺體移交儀式，今日又傳出第7名美軍殉職的消息。（路透）

    美國中央司令部（United States Central Command，USCENTCOM）今（9）日證實，一名美軍士兵因傷重身亡，成為美伊戰爭爆發以來，第7位殉職的美國服役人員。該名士兵是在3月1日伊朗政權對沙烏地阿拉伯境內美軍基地發動攻擊時受重傷，經連日搶救後仍於昨晚宣告不治。

    根據《CNN》報導，中央司令部在社群平台「X」上發表聲明表示：「昨晚，一名美軍成員因伊朗政權對中東地區發動首波攻擊時受傷而去世。該名成員是在3月1日於沙烏地阿拉伯王國的美軍駐地襲擊中受重傷。」這是「史詩怒火」（Operation Epic Fury）行動中第七位陣亡的軍人。依照美軍慣例，在通知家屬後的24小時內，官方將暫時保留死者的姓名。

    在此之前，美方昨日才剛於德拉瓦州多佛空軍基地（Dover Air Force Base）為上週在科威特陣亡的6名士兵舉行莊嚴的遺體移交儀式（Dignified Transfer）。美國總統川普與多位高層官員親自出席，陪同殉職士兵家屬迎接英雄靈柩返國。

    面對傷亡人數持續攀升，川普先前已表示，美伊戰爭中可能還會出現更多美軍傷亡。當週六被問及是否預期會參加更多類似的遺體移交儀式時，川普坦言：「我肯定會。我非常不情願看到這點，但這就是戰爭的一部分。」

    沙烏地也發布首宗死亡通報

    另據《美聯社》報導，沙國也首度發布了死亡通報，指一枚軍事砲彈擊中住宅區，導致一名印度籍與一名孟加拉籍人士不幸喪生，還有12名孟加拉人受傷。數據顯示，在波斯灣國家的戰事傷亡中，外籍居住者與勞工佔了絕大多數。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播