伊朗嗆與美以斷交才能通行荷姆茲海峽 ！ 名單曝光「這1國」超特別

美國和以色列國旗。（彭博）

中東戰火升溫，伊朗為報復美國和以色列的軍事打擊，不僅對波灣鄰國發動無差別攻擊，還封鎖全球石油運輸要道荷姆茲海峽。伊朗更放話，只會讓同時和美、以斷交的國家「自由通行」。對此，本報整理當前世界上同時和美國、以色列沒有外交關係的國家名單，發現名單上的國家幾乎都和美、以關係惡劣，唯獨台灣是一大例外！

大多數聯合國會員國都與美國有外交關係，但有極少數國家例外；至於和以色列沒有外交關係的國家相對較多，約有28個，主要是阿拉伯和伊斯蘭國家。比對美、以建交名單，同時沒有和這兩國有外交關係的國家如下：

請繼續往下閱讀...

伊朗

對美：1979年發生伊斯蘭革命（Iranian Revolution，巴勒維王朝遭推翻，伊朗變成政教合一的伊斯蘭共和國）及人質危機（伊斯蘭革命期間，美國駐伊朗大使館被佔領，66名美國外交官和平民被扣留為人質）後，美國於1980年與其斷交。

對以：伊朗不承認以色列的主權，並將其視為敵對實體。

北韓

對美：兩國自韓戰以來一直處於敵對狀態，從未建立正式外交關係。

對以：北韓不承認以色列，並長期支持巴勒斯坦。

敘利亞

對美：兩國曾有邦交，但自2012年敘利亞內戰爆發後，美國暫停了大使館運作，雙方關係實質中斷。不過在法律層面上，與伊朗、北韓的『徹底無邦交』性質略有不同。

對以：雙方從未建交，且處於戰爭狀態。

相較於上述國家與美、以存在深層的歷史矛盾、意識形態衝突，也有國家與兩國保持距離是因及其特殊的中立政策：

不丹

對美：並非因為敵對而無邦交，而是奉行高度的中立與孤立主義外交政策，與聯合國安理會5大常任理事國（美、中、英、法、俄）皆無正式邦交。

對以：雖然不丹在2020年底與以色列建立了外交關係，被外界視為重要外交突破，但在某些國際統計分類中，由於其特殊的「非典型」外交模式，仍常被提及。

除此之外，還有一個和美、以都沒有建交，但雙邊關係卻非常緊密友好的國家，那就是：

中華民國（台灣）

對美：1979年斷交後，雙方改以《台灣關係法》為基礎，透過「美國在台協會」進行實質往來，美國也是台灣最重要的安全夥伴與主要武器供應國。

對以：雙方從未建立正式外交關係，但彼此互設代表處，在科技、農業及醫療領域有很深的合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法