冷氣團來襲！今北東濕冷 中南部日夜溫差大

中央氣象署表示，今天大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫隨時間而下降，越晚越冷。（資料照）

中央氣象署表示，今天（9日）大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫隨時間而下降，越晚越冷，其他地區白天氣溫雖稍微上升，但早晚亦冷。

氣象署預測，北部、東北部及東部高溫為18至21度，東南部及中部高溫約24至25度，南部仍可達27度左右，各地低溫均發生在晚間，預測中部以北及東北部低溫約15度，南部及花、東低溫也將降至18、19度，應留意中南部日夜溫差較大。

天氣方面，降雨主要分布在桃園以北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島，其中基隆北海岸、宜、花地區有局部大雨發生的機率，綠島及恆春半島亦有局部較大雨勢發生的可能，竹苗地區及中南部山區亦有零星降雨，中南部平地則為多雲到晴的天氣。

氣象署凌晨0時10分發布大雨特報稱，東北季風影響，今天基隆市、新北市「基隆北海岸」地區有局部大雨發生的機率。離島天氣方面，澎湖陰天，17至20度；金門陰時多雲，12至18度；馬祖陰時多雲短暫雨，11至13度。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部及雲嘉南短時間可能達「橘色提醒」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

氣象署預報，明天（10日）大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區白天較涼、早晚亦冷；華南雲系東移，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

週三（11日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫仍低，白天大陸冷氣團減弱，氣溫回升，早晚天氣仍較涼；東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週四（12日）另一大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，週五（13日）大陸冷氣團及清晨輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，週四桃園以北地區亦有零星短暫雨。

週六（14日）大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部清晨仍偏冷，白天氣溫回升；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週日（15日）各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 - 18 14 - 23 18 - 26 15 - 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

