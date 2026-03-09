為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    觸怒美以！伊朗宣布任命哈米尼之子為最高領袖

    2026/03/09 06:54 即時新聞／綜合報導
    伊朗9日宣布，任命穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替其父哈米尼擔任最高領袖。（法新社資料照）

    伊朗9日宣布，任命穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替其父哈米尼擔任最高領袖。（法新社資料照）

    伊朗9日宣布，任命穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替其父哈米尼擔任伊朗最高領袖，這表明在與美國和以色列發生衝突多日後，伊朗強硬派仍然牢牢掌控著德黑蘭的政權。美國總統川普在此之前已警告，伊朗下一任最高領袖人選若未獲得他的同意，將難以長久掌權。以色列國防軍則警告，任何哈米尼的繼任者都將成為攻擊目標。

    綜合外媒報導，負責選舉伊朗最高領袖的專家會議（Assembly of Experts）由88名高級神職人員組成，9日透過伊朗官方媒體宣布，任命哈米尼的兒子穆吉塔巴．哈米尼為第三任最高領袖，並呼籲人民支持新領導層。大會聲明表示，儘管戰時局勢嚴峻，國家機構面臨直接威脅，但在哈米尼去世消息傳出後，大會立即召開會議，依照憲法程序選出新領導人，以避免國家出現領導真空。

    56歲的穆吉塔巴是一位中階神職人員，在其父的領導下，他在伊朗安全部隊內部擁有影響力，並擁有龐大的商業網絡。在投票表決之前，儘管從未被選舉或任命為政府職位，仍一直被視為接替哈米尼的熱門人選。

    穆吉塔巴獲得任命很可能激怒美國總統川普。川普8日已表示，華盛頓對人選擁有發言權，他說：「如果得不到我們的批准，他的任期不會長久。」

    以色列8日也誓言要打擊哈米尼的繼任者，強硬表示，以色列的觸角將繼續伸向哈米尼繼任者及任何試圖任命他的人。

