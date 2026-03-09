恐低於10度！今冷氣團襲台 吳德榮曝「最低溫」時間點

氣象專家吳德榮指出，今天北台灣愈晚愈冷，晚間至明晨平地低溫或將降至10度左右。（資料照）

中央氣象署預報，今天（9日）北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚間亦冷；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天北台灣愈晚愈冷，今夜至明（10日）晨平地低溫或將降至10度左右；最低溫則預計出現在明晚至週三（11日）清晨，還會再多降1至2度。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（8日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天下午至明天鋒面掠過、冷空氣南下，北部降雨範圍擴大，東半部有局部短暫雨。北台灣氣溫下降，愈晚愈冷；中南部天氣晴朗，氣溫略降，早晚偏冷。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，今夜至明天清晨，台北測站逼近14度，將觸及「大陸冷氣團」定義，本島平地最低氣溫亦將降至10度上下；明晚至週三清晨因「輻射冷卻」加成，還會再多降1至2度，創此波冷氣團最低溫。週三晴朗，白天氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮分析，最新模式模擬顯示，週四（12日）下午「大陸高壓」前緣通過，大台北雲量略增，偶有零星飄雨的機率，乾冷空氣緊接南下，晚起轉晴冷。

週五（13日）起至下週日（15日）「大陸高壓」的乾空氣影響，各地晴朗穩定；白天舒適微熱，夜間「輻射冷卻」增強、清晨氣溫偏低，日夜溫差大；週四晚間、週五清晨及週六清晨又有觸及「大陸冷氣團」的機率，本島平地最低溫將再探10度以下。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，下週一（16日）至週三（18日）各地仍晴朗穩定，氣溫逐日漸升，東半部水氣略增，偶有局部短暫雨的機率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法