離譜！病患急送醫卻遇建築工地6大車擋路 警方全開罰

有民眾開車載人就醫，遇混凝土車擋路讓車輛不方便出入，警方開出6張罰單。（圖由民眾提供）

2025/08/07 20:54

〔記者湯世名／彰化報導〕離譜！彰化市1名老翁今天（7日）下午突然身體不適，家屬開車出門送他急診，不料才剛出門就被附近建築工地的5輛預拌混凝土車、1輛水泥輸送車給擋住去路，還傳出管制人員不讓車輛進出，家屬急得開罵，被迫改用機車載運老翁才得以駛出就醫，彰化警分局接獲民眾報案到場了解狀況後，一口氣開出6張告發單。

彰化警分局指出，這個建案雖然有向彰化市公所申請路權，從8月1日起至8月31日止共1個月，也獲得市公所同意，但公所要求使用期間除應辦妥周邊道路交通安全維護措施外，還要注意周邊住戶出入需要，如有民眾停放汽、機車應自行協調解決，使用完畢後應保持道路及附屬設施清潔與現有設施完整。

請繼續往下閱讀...

警方指出，今天下午一名病患由家屬開車載出門要就醫，不料才剛出門就被該建案的5輛混凝土車、1輛水泥輸送車給擋住，無法駛出巷道，住戶被迫只能改騎機車才能駛出，已明顯違反市公所要求「注意周邊住戶出入需要」，因此派出所依道路交通管理處罰條例第82條第3項利用道路為工作場所，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰，依法對6輛車全部開單告發。

有民眾開車就醫卻被混凝土車擋路，只能改騎機車就醫，警方開出6張罰單。（圖由民眾提供）

建築工地車輛擋住民眾出入，共有6輛大車被警方開單告發。（圖由民眾提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法