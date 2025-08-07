為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    離譜！病患急送醫卻遇建築工地6大車擋路 警方全開罰

    有民眾開車載人就醫，遇混凝土車擋路讓車輛不方便出入，警方開出6張罰單。（圖由民眾提供）

    有民眾開車載人就醫，遇混凝土車擋路讓車輛不方便出入，警方開出6張罰單。（圖由民眾提供）

    2025/08/07 20:54

    〔記者湯世名／彰化報導〕離譜！彰化市1名老翁今天（7日）下午突然身體不適，家屬開車出門送他急診，不料才剛出門就被附近建築工地的5輛預拌混凝土車、1輛水泥輸送車給擋住去路，還傳出管制人員不讓車輛進出，家屬急得開罵，被迫改用機車載運老翁才得以駛出就醫，彰化警分局接獲民眾報案到場了解狀況後，一口氣開出6張告發單。

    彰化警分局指出，這個建案雖然有向彰化市公所申請路權，從8月1日起至8月31日止共1個月，也獲得市公所同意，但公所要求使用期間除應辦妥周邊道路交通安全維護措施外，還要注意周邊住戶出入需要，如有民眾停放汽、機車應自行協調解決，使用完畢後應保持道路及附屬設施清潔與現有設施完整。

    警方指出，今天下午一名病患由家屬開車載出門要就醫，不料才剛出門就被該建案的5輛混凝土車、1輛水泥輸送車給擋住，無法駛出巷道，住戶被迫只能改騎機車才能駛出，已明顯違反市公所要求「注意周邊住戶出入需要」，因此派出所依道路交通管理處罰條例第82條第3項利用道路為工作場所，除責令行為人即時停止並消除障礙外，處行為人或其雇主1200元以上2400元以下罰鍰，依法對6輛車全部開單告發。

    有民眾開車就醫卻被混凝土車擋路，只能改騎機車就醫，警方開出6張罰單。（圖由民眾提供）

    有民眾開車就醫卻被混凝土車擋路，只能改騎機車就醫，警方開出6張罰單。（圖由民眾提供）

    建築工地車輛擋住民眾出入，共有6輛大車被警方開單告發。（圖由民眾提供）

    建築工地車輛擋住民眾出入，共有6輛大車被警方開單告發。（圖由民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播