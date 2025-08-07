為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    阿北在公園看「愛情動作片」遭法辦 竟因這個舉動不罰

    曾姓男子在公園看A片被法辦，但法官認為不違法判免罰。示意圖（資料照）

    2025/08/07 10:15

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕曾姓男子在鳳山區某寵物公園行徑詭異，還頻繁進出女廁，警方獲報到場沒發現他有做出違法行為，但卻看到他在公園裡用手機看「愛情動作片」，警方依違反社維法「妨害善良風俗」送辦，但法官認為，曾男看片時有戴耳機，不構成「唱演」或「播放」行為，因此裁定不罰。

    判決指出，今年4月3日晚上8點，民眾報案指稱有個男子在在鳳山區某寵物公園頻繁進出女廁，感覺怪怪的希望警方到場了解，警方獲報後派員前往，發現曾姓男子坐在公園裡正在用手機看「愛情動作片」，但除了看片外，並沒有查出有其他違法舉動，因此將他依違反社維法「於公共場所或公眾得出入之場所唱演或播放淫詞、穢劇或其他善良風俗之技藝者」，可處3日以下拘留或12000元以下罰鍰。

    高雄地方法院簡易庭審理時，曾男坦承犯行，但法官認為，曾男是用自己的手機看片，且觀看過程中有佩戴耳機，行為本質屬單純觀看，並未違反社違法規定的「唱演」或「播放」行為，因此不認為構成犯法行為，判他不罰，可抗告。

