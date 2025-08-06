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    黃金交易驚魂！ 男子佯裝買家調包30萬金項鍊落跑被警活逮

    新北市姚姓男子佯裝買黃金約出網路銀樓賣家，卻拿假金調包真金，落跑時被警活逮送辦；桃園地檢署依詐欺取財罪嫌將姚男起訴。（記者余瑞仁攝）

    新北市姚姓男子佯裝買黃金約出網路銀樓賣家，卻拿假金調包真金，落跑時被警活逮送辦；桃園地檢署依詐欺取財罪嫌將姚男起訴。（記者余瑞仁攝）

    2025/08/06 10:46

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕近年來黃金牌價屢創新高，今日公告牌價達每錢價格達1萬2千餘元。新北市姚姓男子今年1月間從臉書社群網路見桃園市甘姓男子以暱稱「金富貴網路銀樓—買賣回收」張貼出售2兩黃金麻花金項鍊訊息，約出對方至桃園市桃園區一處停車場內交易，卻持備妥的偽黃金項鍊調包真金，藉口取款拔腿逃逸，過程中還因慌張將調包詐得、重達3兩1分（價值30餘萬元）的真金項鍊掉落地上，恰巧巡邏員警聽到甘男高喊抓賊，截獲慌張逃逸的姚男送辦，桃園地檢署近日偵結將姚男依詐欺取財罪嫌起訴。

    檢警調查，住在新北市板橋區的姚男於1月23日下午約出甘男在桃園市桃園區一處停車場內交易金項鍊，甘男因在臉書社群張貼出售2兩黃花麻花金項鍊訊息，與姚男碰面時拿出2兩3分（價值20餘萬元）的黃金麻花金項鍊讓姚男觀看，姚則回稱要買2條金項鍊，甘男另再拿出3兩1分的另條金項鍊讓對方觀看，不料姚男卻趁甘男不備之際，持預先準備的假黃金項鍊將3兩1分金項鍊調包放入長褲口袋內，隨即佯稱要到停車場外找老婆拿錢，快步離去。

    甘男當下察覺有異，自細檢視手中金項鍊發現被掉包，立即追呼抓賊，姚男聞聲加快腳步逃逸，結果褲袋內調包來的3兩1分黃金項鍊掉落在停車場2樓手扶梯旁；此時恰巧有員警巡邏經過該處，聽聞甘男高呼抓賊，當下上前攔查快步逃逸的姚男、尋回掉落的金項鍊，將姚男依現行犯逮捕、訊後移送檢方偵辦。檢方調查認為姚男所為涉犯詐欺取財罪，偵結將他提起公訴。

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