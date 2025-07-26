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    敏感！網傳黑衣人、豪車聚集派出所 中警火速控場喝令離開

    數輛豪車聚集派出所前，警方火速約制查驗身分後喝令離去。（擷自「社會事新聞影音」）

    數輛豪車聚集派出所前，警方火速約制查驗身分後喝令離去。（擷自「社會事新聞影音」）

    2025/07/26 11:21

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區25日晚間驚傳多名黑衣人開豪車聚集派出所前，引來民眾側目，還有人拍影片上傳社群，經查，原來是兩名長期積怨住戶相約調解未果提告，沒想到其中一方竟帶了11名「黑衣好友」壯聲勢，氣氛一度緊張，警方獲報後火速介入約制，依法查驗身分資料後喝令其離去。

    台中市第二分局今天說明案情指出，該分局立人所昨晚約7點51分接獲報案，有民眾稱社區樓下有糾紛滋擾，員警迅速趕抵現場，發現分別56歲、48歲的林姓與郭姓住戶，因過往積怨當晚相約至社區一樓進行調解，未料郭男另邀約11名友人陪同前往。

    林男見對方人數眾多，心生疑慮報警求助，員警迅速到場，確認雙方並無肢體衝突情形，但林男認為對方陣仗過大、感受到威脅，表示欲對郭男提出恐嚇告訴，員警依法將雙方帶返派出所釐清案情，並製作筆錄，而郭男友人們也駕駛數輛豪車至派出所外關心。

    員警為維護駐地安全及秩序，依法查驗身分資料後喝令其離去，對方亦配合離開，期間未發生任何爭端，全案將依法函送台中地方檢察署偵辦；第二分局長鍾承志表示，社區相處應以理性溝通為本，發生紛爭請循正當法律管道解決，警方將持續堅守崗位，確保社區安全與居民安心。

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