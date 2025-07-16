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    涉地下匯兌一審重判 「八八會館」郭哲敏出庭辯：遭誣陷

    「八八會館」負責人郭哲敏被控涉地下匯兌、洗錢等罪，一審判刑11年8月，高院今上午首度開庭，郭辯稱無罪，請求還他清白。（記者楊國文攝）

    「八八會館」負責人郭哲敏被控涉地下匯兌、洗錢等罪，一審判刑11年8月，高院今上午首度開庭，郭辯稱無罪，請求還他清白。（記者楊國文攝）

    2025/07/16 14:33

    〔記者楊國文／台北報導〕被稱為「博弈洗錢大亨」的八八會館負責人郭哲敏，遭控經營線上賭博網站獲利35億元，及經營地下匯兌的資金流通高達新台幣218億元、獲利1.2億元，新北地院重判郭11年8月，並沒收犯罪所得，高等法院今首度開庭，被提訊出庭的郭哲敏做無罪答辯，未涉洗錢、地下匯兌業務，是遭人誣陷，檢方則追加起訴郭涉犯特殊洗錢罪，一審判刑太輕。

    高院今日上午提訊在押的郭哲敏出庭，郭首度以5分頭、穿著藍白拖的造型，並戴上手銬應訊。

    郭哲敏明顯有備而來，拿著答辯狀，獨自答辯約半小時。郭辯稱無罪，他是在國外經營合法的博奕事業，絕未參與任何地下匯兌行為，是因內部金錢糾紛，被聯手誣陷、檢舉，請求高院還他清白。

    郭的律師主張郭沒有逃亡之虞，先前交保期間都遵期到庭，願意配合接受電子監控及提高保證金等方式，請求具保停押。

    高檢署則追加起訴，指郭涉洗錢防制法第15條的特殊洗錢罪等罪，一審判刑太輕。庭末，法官諭知郭還押看守所。

    新北地院審理時，裁定郭2億元交保，並須配戴電子腳鐶實施科技監控。不料，郭被查出竟發生多次靠近機場、海岸線，或戴具離線、找不到人等事件，疑有逃亡之虞，再遭羈押。新北地院今年5月29日重判郭11年8月。全案上訴，高院6月16日裁定羈押郭。

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