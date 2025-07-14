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    除草工遭虎頭蜂狂螫沒了氣息 消防、醫生跟死神拔河贏了

    南投水里鄉一名除草工遭虎頭蜂群狂螫一度沒了呼吸心跳，經消防人員CPR、醫護接力搶救保住一命。（南投縣消防局提供）

    南投水里鄉一名除草工遭虎頭蜂群狂螫一度沒了呼吸心跳，經消防人員CPR、醫護接力搶救保住一命。（南投縣消防局提供）

    2025/07/14 15:05

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉車埕村67歲除草工昨（13）日在除草時，不慎遭數隻虎頭蜂瘋狂螫咬，男子趕緊逃離，但仍因嚴重過敏倒地，沒了呼吸心跳，轄區水里消防分隊獲報到場CPR，並施打腎上腺素，經送水里急救站，再轉送竹山秀傳醫院接力「神救援」，最後幸運生還。

    南投縣消防局表示，該名除草工當時在割草時突遭虎頭蜂群螫咬，當下即感身體不適，雖緊急找人求援，但最後仍倒地不起。

    消防人員到場時男子已無呼吸心跳，立即施行CPR急救，經急救多回並施打腎上腺素，男子才恢復脈搏，隨後送往水里急救站由醫師協助處置，再轉送竹秀醫院急救，幸運從鬼門關前搶回一命，該案也展現轄內「行動急診室」的即時應變機制，並在危急時刻發揮效用。

    消防局也提醒，夏、秋季為虎頭蜂活躍季節，從事戶外工作或活動應穿著長袖長褲，避免噴香水或穿深色衣物，且隨時注意周遭是否有蜂巢或異常蜂群警戒，提高警覺以免發生蜂螫意外。

    除草工遭虎頭蜂群狂螫一度沒了呼吸心跳。（南投縣消防局提供）

    除草工遭虎頭蜂群狂螫一度沒了呼吸心跳。（南投縣消防局提供）

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