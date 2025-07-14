國道賓士燒成焦黑 駕駛逃出無傷

賓士轎車在國道3號南向236公里處起火燃燒，火光熊熊。（國道七隊提供）

2025/07/14 14:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號236公里名間交流道出口匝道外側，今日中午有部賓士車突然起火燃燒，火光熊熊，消防車獲報趕往滅火，國道警察局、高公局緩撞車也到現場後方警戒。所幸駕駛及時逃出而未受傷，但該名車燒成焦黑，起火原因有待消防局調查釐清。

該起火燒車意外發生在中午11時多，一部賓士轎車在國道3號南向236公里，即名間交流道出口匝道，突然起火燃燒，火勢猛烈，行經的汽車駕駛陸續有人報警和通報119。

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南投縣消防局派出消防車、救護車，國道七隊的巡邏車也很快前往處理，另有國道警察局及高公局緩撞車在事故現場後方警戒，並疏導車流。

該部賓士車的駕駛人在發現車子冒煙就火速離開車子，人才走出車子就燒起來，火勢很大，車子一下子就燒到一片焦黑，火勢在中午11時34分左右撲滅，詳細起火原因交由消防單位進行鑑定。

國道七隊表示，用路人平時就應該做好車輛定期保養，上路前檢查車況，萬一行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道，停在路肩待援。如果車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。

消防人員緊急滅火，車體很快就焦黑一片。（國道七隊提供）

賓士轎車燒成焦黑，賓士車的「三星芒」標誌則沒有被燒黑。（國道七隊提供）

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