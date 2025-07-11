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    首頁　>　社會

    豐原一家5口命案 當鋪業者2人涉詐欺移送中檢複訊

    2025/07/11 00:21

    〔中央社〕台中豐原區一家5口疑遭投資詐騙而陳屍屋內，檢方今天第2波偵辦行動指揮警方帶回6人釐清，其中當鋪業者等2人涉詐欺、洗錢防制法等罪，晚間被移送中檢複訊，全案漏夜偵訊中。

    台中市警局豐原分局表示，中檢今天指揮警方前往台中、彰化等地，帶回當鋪業者52歲林男與員工39歲張男、57歲顧男、34歲顧男、43歲羅男，以及銀樓業者44歲尤男等6人調查，除林男與張男列為嫌疑人外，其餘為證人身分，並查扣相關證物。

    全案警詢後，將林男與張男依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署複訊，全案檢方正漏夜偵訊中。

    台中地檢署偵辦豐原區一家5口死亡案件，檢方首波偵辦行動4日下午指揮警方帶回王家長女的同學張姓女子，以及負責團購黃金的李姓女子，2人均以關係人身分到案。

    4日晚間警方依詐欺等罪嫌將張女移送台中地檢署，由檢察官進行複訊，經複訊後諭知限制住居；李女則涉有詐欺罪嫌，檢方複訊後諭知具保新台幣15萬元，並限制出境出海。

    檢方今天再展開第2波行動，指揮警方約談當舖、銀樓負責人及員工共計6人到案，其中2人警詢後移送中檢複訊，全案正持續擴大調查偵辦。

    根據王家人留下的4封遺書，內容提及「後悔太過信任張同學」、「後悔投入假投資」等，終因債務太沉重而無力償還，最後選擇走上絕路。

    據了解，張女與李女本就相識，張女介紹李女給王家長女認識後，王家人均投入代購黃金賺取佣金，王家人事後曾表示，後悔太相信張女進而投資代購黃金欠下大筆債務。（編輯：何宏儒）1140710

    珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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