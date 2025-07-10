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    沈慶京聲請具保停押最快明裁定！ 合議庭要求高於億元保證金、人保

    京華城案被告威京集團主席沈慶京。（資料照，記者陳逸寬攝）

    京華城案被告威京集團主席沈慶京。（資料照，記者陳逸寬攝）

    2025/07/10 19:34

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城弊案，威京集團主席沈慶京目前在台大醫院戒護治療中，其律師日前聲請因病具保停押，但合議庭要求高於一億元保證金，並有保證人出具更高金額的書面保證，檢方則建議施以電子監控；合議庭最快明（11日）做成裁定。

    沈慶京的律師蘇振文主張，沈慶京以往常去位於新北三芝的父母墳前致祭，今年過年、清明節都不能去，沈感到很過意不去，若獲交保可能也會去，但沿途會經過北海岸，又擔心讓法院誤會。

    法官許芳瑜說，若准予交保後，沈如果有前往三芝的需求，應先告知法院，以利通知轄區員警前往確認，以防止逃亡。若是裁定採用電子手環，也會知會醫院，於實施必要的治療、有干擾器材疑慮時，得予暫時卸除監控設備。

    至於交保金，蘇振文指出沈慶京已被銀行抽銀根，本案對他的財務、信用都造成重大影響，恐無力籌出逾1億元保金；而人保方面，本案帶有政治成分，稍有資力的朋友都不敢沾染上政治案件，沈也不想為難朋友，因此請法官體諒，沈無法提供「人保」。

    法官說，若無保證人可出具更高額的書面保證，實體交保金就必須再加碼，合議庭會綜合審酌具保金額，也可能給予數天籌錢覓保時間。

    法官許芳瑜於庭末還說，沈慶京對於法院提出可能可以替代羈押的處分手段，目前都以各種理由不願配合，合議庭也會列入是否准予具保停押時的考量。法官表示，將由合議庭評議決定，最快明日裁定，也可能拉長覓保時間，讓沈的家人有時間籌到鉅額交保金。

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