大學畢男子曾患精神官能症不得報考軍職 最高行給理由

大學畢業男子報考國軍志願役專業預備軍官預備士官班，曾因精神官能症被鑑定屬於不合格體位，無法報考軍職，對國防部提告，最高行政法院判他敗訴確定。示意圖。（資料照）

2025/07/09 22:22

〔記者楊國文／台北報導〕大學畢業男子報考國軍志願役專業預備軍官預備士官班，曾因精神官能症被鑑定屬於不合格體位，無法報考軍職，對國防部提告，台北高等行政法院判男子勝訴，但最高行政法院認為，因軍人可持有槍砲、彈藥等裝備，涉及重要公共利益、國家安全，限制報考資格有其必要，符合憲法規定的比例、平等原則，改判他敗訴確定。

這名男子大學畢業後，參加國防部2021年國軍志願役專業預備軍官預備士官班第2梯次考選，國防部查出他曾患精神官能症，以不符合體檢體格區分基準，判定體檢不合格，不准他報名。男子不服，循序提起行政訴訟，主張國防部原處分違法，應撤銷。

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台北高等行政法院高等行政訴訟庭審理後，認定拒絕男子報考違反平等、比例原則，原處分違法。國防部不服，提起上訴。

最高行政法院指出，國家機關因選用公職人員而舉辦考選，為達鑑別並選取適當人才之目的，並非不得針對其需要而限制應考資格，此為主管機關裁量範圍，其限制應考的目的，如果是重要公共利益而屬正當，且其所採取之手段與目的達成間具有合理關聯，即與憲法第23條比例原則及第7條平等原則沒有違背。

最高行認為，國軍志願役預備軍官預備士官可以合法持有國防武器、裝備，必要時並能用武力執行軍事任務，因軍隊為武裝聚合體，軍職人員必須操持武器彈藥及軍用設備，肩負作戰任務，輕則保一己之安，重則衛家國之全，且軍中部隊為高壓環境，官兵若有失能或不慎，其持有槍砲、彈藥等武器裝備、設備操作或使用不當，有肇生危害自身及他人生命結果的可能，基於確保公共利益及國家安全考量，因此簡章以報考人不能有依兵役法規定所設符合免役體位、涉及精神系統的精神官能症情形，且未曾因精神官能症、精神病、嚴重型憂鬱症經診斷確定者，作為應考資格，以預防報考之的生有精神官能症等情事，有危害國家或軍事安全之虞，所欲維護者，確屬重要公共利益，目的正當，且所採手段與目的之達成間具合理關聯，未違反憲法規定的平等、比例原則。

最高行指出，北高行原判決認定，簡章僅以男子曾有精神官能症病史，而不問現況是否病情穩定，或有無功能減損等情形，違反平等、比例原則，判決有適用法規不當的違法情事，因此今將原判決廢棄，改判施男敗訴確定。

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