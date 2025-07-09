百萬愛車慘變肉票！ 欠稅18萬裝死 友人現場急繳13萬「交保」

士林分署依法進行查封及拖吊程序。（士林分署提供）

2025/07/09 22:06

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市47歲錢姓男子長期積欠交通罰鍰、牌照稅與健保費等22案，累計金額高達18萬餘元。行政執行署士林分署除查封財產，並與台北市停車管理工程處合作，透過停車格收費系統鎖定車輛位置，本月3日成功查封並拖吊其名下白色HONDA汽車；錢男友人見狀當場嚇壞，連忙代為繳清剩餘13萬元欠款，才讓愛車得以「死裡逃生」。

士林分署指出，錢男自2023年6月至去年1月間，多次在國道一號等路段超速、未定期排氣檢驗，遭交通裁決所裁罰8案，金額累積多達2萬9000元，甚至同時拖欠使用牌照稅與健保費等14案，總欠款高達18萬餘元。

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案件移送士林分署後，分署查調錢男名下財產、股票等進行扣押，僅追回約4萬多元，儘管已屢次通知錢男清償，卻遲未獲回應。分署與北市停管處聯手，利用路邊停車格收費系統比對車牌，終於在本月3日下午發現其名下白色HONDA車輛停靠於成功路五段路邊格位。

執行書記官獲報趕抵並辦理查封與拖吊，錢男當時於附近咖啡廳洽談生意，車輛由錢男的親戚王男駕駛，眼見愛車遭拖吊後，連忙上前查看。經書記官了提醒錢男積欠款項，王男當日代為繳清剩餘的13萬元欠款，讓車輛順利免於進入法拍程序。

士林分署提醒，積欠稅費與罰鍰者應主動面對，切勿心存僥倖或逃避，否則財產恐遭查封拍賣，甚至可能面臨限制出境、拘提等強制手段；若民眾無法一次繳清，也可向分署申請分期繳納，以免因小失大。

士林分署依法進行查封及拖吊程序。（士林分署提供）

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