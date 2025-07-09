台東「部落高速公路」速限30還設測速照相挨轟 警曝「不能說的祕密」

限速30加測速相機，全體車輛到此降速。（林參天提供）

2025/07/09 21:05

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣「太平溪右岸一路通」去年開通，原以為有條更快的道路，但光明社區段設置了「速限30公里」測速照相，縣議員林參天批評，「時速40公里就算危險駕駛」。縣府說，已檢討，8月會公告新速限。警方則透露，「別擔心，那裡沒有相機」，但為了自己與他人安全，行經時務必慢行。

台東市太平溪兩岸分別有左岸路堤共構道路「東49-1」線，及右岸「一路通」，「一路通」去年全線通車，可從南王橋直行到臨海路，被暱稱為「第二條部落高速公路」，卻速限30公里，被批「造那麼寬、直的路還不讓人開快」，甚至還裝測速相機。類似說法出現在縣議會，議員林參天直批又多一個「錢坑」、「用過低限速綁架駕駛人」。

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但不能說的祕密是，這其實是支「偽桿」，裡面根本沒加裝測速相機。不過，林參天的質詢讓部分鄉親認為是「仗義直言」，但測速相機的裝設其實也是地方民眾向縣議員陳情的結果。

警方說，如此低的速限其他縣也曾有過，「只是真的不多，只比工地限速時速25公里多了5公里」，雖不能說是全台最低限速的道路，但應該算極低的一批，這是是防汛道路，不得開快，附近又有小學、有叉路，加上道路狀況，更不能開快。

警方說，原因就是限速明顯低於對岸50公里太多，限速上需要有一致性，也因此警方無法立即加裝測速相機，需待建設處等單位協調、規劃後才能安裝。

縣府建設處長蔡勝雄說，接獲不少民眾陳情，已於4、5月向道路交通安全委員會提報檢討，朝向統一「一路通」全線速限規畫，預計最快8月前公告更新、改善。

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