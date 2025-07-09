台東「錢坑」路段限速30公里還測速照相 車速70就算危險駕駛

台東市太平溪右岸一路通速限30公里，還架測速相機取締違規。（記者黃明堂攝）

2025/07/09 12:07

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市「太平溪右岸一路通」前年全面通車後，大幅增加交通便利性，但在光明社區旁的路段時速限制30公里，還架設測速照相機，縣議員批根本是「錢坑」，此速限全國最低，行車速度70公里就超速40公里，屬危險駕駛，面臨吊扣牌照6個月，相當不合理。縣府建設處長蔡勝雄表示，已接獲民眾反映，經檢討將會於8月底前提高速限。

台東市太平溪兩岸分別有左岸路堤共構道路「東49-1」線，及右岸「一路通」，前者通車之初設定速限為40公里，飽受民眾批判開闢直通道路卻限龜速，後來提高至50公里，後者限速更嚴苛，在光明社區路段限速30公里，還架設測速照相機取締超速。

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光明社區限速是因通車之初，居民反映車快導致噪音，不斷陳情後，縣府限速30公里，因超速行駛仍然普遍，進一步架測速，果然壓抑車速，但駕駛人氣炸，因為30公里的車速，真的非常慢，就算不踩油門，也可能超速，更可怕的是，一般道路行駛車速70公里並不算太快，但在此路段就構成超速逾40公里的危險駕駛。

林參天說，限速30公里還架測速相機，全國絕無僅有，車速70就達危險駕駛，將被罰1萬2千元到3萬6千元，根本是「錢坑」，還要被扣照6個月、記3點還要參加安全講習，不符合比例原則，且龜速反而會造成空污，不利社區空氣品質，縣府應該訂出合理車速，再嚴格執行才對。

蔡勝雄說，確實有很多民眾反映車速不合理，今年4月及5月分別已經提報到道路交通安全委員會，從卑南南王到市區臨海路段，整條路全面檢討車速，最快8月前公告最新路段速限，應該會予以提高。

台東市太平溪右岸一路通速限30公里，還架測速相機取締違規。（記者黃明堂攝）

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