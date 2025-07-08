新北消防隊救溺橡皮艇翻覆 37歲吳姓消防員殉職

橡皮艇遭沖翻。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/08 20:56

〔記者陸運鋒、吳仁捷／新北報導〕新北市消防局救災救護第四大隊，今天下午出勤新店區廣興下男子玩水失蹤案，消防救難人員趕抵後，出動二艘橡皮艇下水搜救，其中一艘載著4名警消及1名義消的橡皮艇被水流沖翻，造成5人落水，而吳姓、張消防員及曹姓義消被救起時失去呼吸心跳，經送醫搶救張、曹恢復呼吸心跳，但吳姓消防員晚間8時不幸殉職。

據了解，37歲吳姓消防員專25期畢業，目前在直潭消防分隊服務，張姓消防員則是107年特考畢業，目前在烏來消防分隊服務，而曹姓男子則是烏來分隊義消。

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初步調查，陳姓男子今天下午與4名友人，在台電桂山發電廠管理的廣興橋下北勢溪玩SUP立槳，但現場有告示「上游水壩隨時會放水」，並禁止在該河床區域內進行戲水、游泳、釣魚等行為，屬於高風險水域，陳男玩到一半時落水失蹤，其他友人見狀連忙打119通報警消前來救援。

據了解，消防局出動大批警消並派出4艘橡皮艇趕赴救援，其中下水2艘橡皮艇搜尋，吳姓警消橡皮艇等5人負責搜索，另1艘橡皮艇隊員協尋警戒，但就在靠近攔砂壩附近時，吳員等人遭到上游水流沖翻，隨後3艘橡皮艇火速搜尋，將吳員等5人救起，其中吳、張姓警消及曹姓義消失去呼吸心跳，分別送往慈濟及新店耕莘醫院搶救。

據指出，張、曹經急救後恢復呼吸心跳，但意識尚未恢復，轉至加護病房搶救中，而吳員經急救後，在晚間8時1分宣告不治，此外，陳姓男子經急救後也宣告不治。

新北消防局強調，出勤搜救人員皆受過專業急流救生訓練，並於救援全程穿著急流救生衣、防寒衣與頭盔等標準配備，但因現場水勢過於洶湧，加上需深入漩流區救援，才導致船艇翻覆與同仁落水不幸事故，將盡全力協助家屬。

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