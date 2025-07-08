新北消防隊橡皮艇翻覆 3救難員命危、玩水遊客不治

搜救的橡皮艇遭沖翻。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/08 20:09

〔記者吳仁捷、陸運鋒／新北報導〕新北市消防局今天下午獲報，新店區廣興橋下游瀑布傳出玩SUP站立划漿的民眾溺水，消防趕抵搶救，趕抵救援的四名消防員、一名義消搭橡皮艇搜救時卻翻覆溺水，釀成溺水的陳姓民眾、3名消防、義消在內，共4人失去呼吸心跳呈現OHCA徵象，一度傳出吳姓消防員殉職，消防單位表示，目前仍在急救，至於溺水的陳男不治，另兩名消防員也命危急救中。

新北市消防局統計，目前廣興橋救援案，共4名消防、1名義消、1位民眾，共4名OHCA，2名警消清醒，均已送醫，名單為37歲吳姓消防員，OHCA；58歲溺水陳姓男子，到院不治。36歲張姓消防員消、36歲曹姓義消救起時失去呼吸心跳，到院前ROSC恢復自主呼吸，送醫急救中。 43歲柳姓消防員及32歲蕭姓消防員兩人均嗆水，意識清醒送醫。

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新北市長侯友宜趕到新店慈濟醫院關切，消防單位對第一梯次到場救援的消防艇翻覆，仍在調查釐清，初判因近日外圍環流影響，山區降雨，釀成瀑布暗流洶湧、水文驟變，導致民眾及救援消防、義消都溺水。

對於媒體質疑，為何獲報廣興橋下游瀑布傳出一名民眾溺水，第一梯次救援消防、義消溺水，未同步發布，質疑消防局報喜不報憂，新北市消防局回覆為現場資訊混亂，但實際上則是，新北市消防局從2013到2014年間，短短一年傳出5名消防、義消殉職後，加強設置安全官防治消防員傷亡，尤其最近一任局長陳崇岳上任，也格外要求消防員執勤安全，加上每位消防員背後都代表至少一個家庭，對於三位以上同仁執勤命危，消防局第一時間有難言之隱，才未第一時間即時發布。

新北市消防局今天下午四時許獲報，新店區 廣興橋 下游瀑布緊急救援案，民眾報案表示有人玩SUP溺水，下午4時15分消防人員到場搭乘船艇（4警消、1義消）搜尋，過程中搜救船艇翻覆。

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