7旬翁騎單車跌進高雄輕軌草皮 民眾：還好駕駛煞得快

七旬老翁騎單車疑似重心不穩?不慎跌進單車道旁的高雄輕軌草皮上。（讀者提供）

2025/07/08 19:54

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄7旬老翁今下午騎單車經過鹽埕區時，疑似重心不穩?不慎摔進單車道旁的高雄輕軌草皮上，所幸經送醫檢查暫無大礙；有民眾表示，還好輕軌駕駛反應快，第一時間煞住車。

高雄捷運公司說明，意外發生在今下午15時56分許，輕軌列車於順行方向、由C15壽山公園站至C16文武聖殿站行駛時，軌道旁的腳踏車道突有約70歲民眾騎乘1腳踏車，疑似重心不穩跌入輕軌旁草皮。

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當時剛好有輕軌將經過，司機員察覺後機警煞車，立刻回報行車控制中心並下車查看老翁狀況，初步確認老翁有輕微受傷、且已有其他民眾協助通知救護單位。

輕軌車廂內的乘客則無人員受傷，列車清車後、引導旅客至C16逆行候車，並於C15及C17間啟動接駁車作業。

老翁後續由救護車送醫，初步瞭解僅為輕傷並無大礙，高捷隨後派員前往關心，下午16時39分經警方同意後，列車繼續執行載客任務，全線恢復正常營運。

有民眾指出，輕軌駕駛反應迅速，加上救援人員到場也快，所以阿伯只有輕傷；鹽埕區陸橋里、教仁里的里長也幾乎跟救護車同時出現到場關心，雖然受傷的不是他們里民，也是一視同仁。

高捷則呼籲用路人，輕軌軌道區屬專用路權區域，請務必與軌道保持安全距離，騎乘腳踏車時應留意路況、穩固操作，以防止跌落或誤入軌道以免發生危險。

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