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    「基隆絕沛」宣傳車遭破壞首開庭 領銜人表態不輕易和解

    基隆絕沛領銜人陳青逸在開庭前受訪表示，對於暴力行徑，他不會輕易和解，會讓案件繼續偵辦下去。（記者林嘉東翻攝）

    基隆絕沛領銜人陳青逸在開庭前受訪表示，對於暴力行徑，他不會輕易和解，會讓案件繼續偵辦下去。（記者林嘉東翻攝）

    2025/07/08 19:38

    〔記者林嘉東／基隆報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立委林沛祥胖卡宣傳車5月間，在基隆廟口爭取連署時遭酒醉林姓男子攔下，林不僅朝「基隆絕沛」領銜人陳青逸等人叫囂，還扯壞胖卡宣傳車上布條。基隆地檢署今（8日）首度開庭，傳喚林到庭釐清事發經過；陳青逸在開庭前受訪表示，對於暴力行徑，他不會輕易和解，會讓案件繼續偵辦下去。

    「基隆絕沛」胖卡車5月6日晚上8時許行經基隆廟口等夜市人潮聚集的路段衝刺連署時，遇到45歲林姓男子站在車前叫囂，不僅不讓胖卡車駛離，還扯下胖卡車上宣傳布條，對車上志工叫囂，讓志工們心生畏懼；陳青逸就近向基隆市警一分局忠二路派出所報案，提告滋事者涉毀損、恐嚇罪與違反選舉罷免法偵辦。

    檢察官今天下午2點半首度開庭，傳喚滋事的林姓男子到庭說明事發經過，與為何半路攔下罷免車隊；據指出，林並未到庭，檢察官詢問陳青逸不到1小時即離去。

    陳青逸在開庭前，記者詢問若林男有誠意要和解或道歉，是否會選擇原諒？陳青逸表示，對於罷免期間相關違法及暴力行徑，他不會輕易和解，會讓案件繼續偵辦下去。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    林姓男子5月間酒後對罷免車段叫囂，破壞宣傳車旗幟，基隆地檢署今天開庭，他並未到案。（資料照）

    林姓男子5月間酒後對罷免車段叫囂，破壞宣傳車旗幟，基隆地檢署今天開庭，他並未到案。（資料照）

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