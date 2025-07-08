涉不實藝術品虛擬貨幣詐2千萬 檢警搜索約談ACE首腦等9人

檢警去年偵破ACE創辦人詐欺案，經追查又發現，帝德公司涉夥同ACE要角進行虛擬貨幣詐欺。（資料照）

2025/07/08 19:02

〔記者王定傳／台北報導〕檢警偵辦「ACE王牌交易所」詐欺案發現，帝德公司曾姓實際負責人涉夥同林耿宏、潘奕彰等人，欲將藝術品如知名畫作、普洱茶代弊化，實際上並無這些手法，仍對外銷售虛擬貨幣，詐得約2千多萬元，台北地檢署今指揮新北市刑大兵分12路發動搜索，約談曾、林、潘等9人，全案朝組織犯罪、刑法加重詐欺等罪嫌偵辦。

檢警偵辦「ACE王牌交易所」詐欺案，去年起訴自稱「系統之神」的主謀林耿宏、ACE創辦人潘奕彰、核心要角林若蕎等32人，尚在審理中。

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檢警調查，林男等人從2019九年起，利用民眾不了解虛幣及希望快速致富的心態，分工經營「王牌」及「ProEx」虛幣交易所，編寫不實的虛幣白皮書，將MOCT、CSO、FITC等虛幣上架，藉由林男及要角林若蕎成立的IMBA直銷團隊，向投資人吹噓未來只漲不跌、或製造網路假新聞與文章吹捧「5至10年內翻漲10倍」等，並操縱幣價營造飆漲假象誆騙投資。

律師王晨桓則以「軍師」身分，指導林男等人修改虛幣白皮書，協助塑造這些垃圾幣具流通性的假象，還洩漏偵查秘密、洗錢、助林藏匿款項；檢方統計，林男等人從1200多位被害者手中詐得近8億元，並涉洗錢22億元。

全案去年起訴後，檢警追查發現，帝德公司曾姓實際負責人，涉夥同林耿宏、潘奕彰、林若蕎等人，將藝術品如畫作或普洱茶等進行「實體資產代幣化」，對外吹噓前景看好獲利可期，實際上根本沒有這些藝術品或虛增方式，仍對外銷售虛擬貨幣，從近百名被害者手中詐得約2千多萬元。

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