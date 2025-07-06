改管猴麥走！ 台中警重拳半年開罰逾40萬 123輛炸街車中箭落馬

台中市警局強力取締炸街車。（警方提供）

2025/07/06 13:30

〔記者許國楨／台中報導〕「炸街車」近期躍升台中十大民怨之首，警方半年內出擊63場次，針對違法改裝的「炸街車」重拳掃蕩，共攔檢437輛疑似改裝車輛，環保局當場開罰123輛，罰金高達40萬8千元，還通報高達4萬3千多輛噪音車移送環保局審查，希藉此讓改管猴損失慘重、荷包大噴飛，炸街車無所遁形。

這項取締行動由台中市警局交通大隊結合環保局與台中區監理所聯合執法，針對深夜、高音量、危險駕駛的「炸街車」展開「環、警、監聯合稽查」，從路段熱點到常聚集時段全面布控，出動警力現場稽查，專業分工、直接開罰，強力驅趕馬路上的擾民噪音源頭。

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交大指出，「炸街車」不僅製造噪音，嚴重干擾市民生活，更有潛在危險駕駛行為，容易釀成事故，改裝排氣管若未依法申報登記，依據《道路交通管理處罰條例》第16條可罰900元至1800元，今年上半年警方已取締違規排氣管達361件，從源頭清除非法改裝歪風。

此外，車輛若經環保單位檢測噪音超標，將依《噪音管制法》第26條，對車主或使用人開罰1800至3600元，並要求限期改善，否則將持續按次開罰，警方也透過科技執法與民眾通報機制，加強蒐證與移送，截至6月底已通報噪音車高達4萬3385輛，全面封鎖噪音漏洞。

市警局也強調「暑假無假期」，將持續推動「靜城專案」，針對深夜炸街、熱門路段等重點區域進行定點與機動掃蕩。透過跨機關聯手「雷霆式」執法，還給市民一個安靜、安心的居住環境。

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