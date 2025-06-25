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    台中又見行人地獄！13歲男童走斑馬線 慘遭闖紅燈機車撞飛

    台中呂姓女騎士闖紅燈，將過行人穿越道的張姓男童撞飛，兩人都受傷送醫。（本報合成，記者陳建志翻攝）

    台中呂姓女騎士闖紅燈，將過行人穿越道的張姓男童撞飛，兩人都受傷送醫。（本報合成，記者陳建志翻攝）

    2025/06/25 11:59

    首次上稿 11:21
    更新時間 11:59

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平區國小應屆畢業的13歲張姓男童昨天上午8點多跟同學有約，在新興路、新福路口見紅燈亮起，奔跑急著通過行人穿越道，沒想到呂姓騎士（35歲）騎機車闖紅燈來不及煞車當場將他撞飛，兩人一度躺在地上一動也不動嚇壞路人，男童尾椎骨裂送醫，呂女全身擦挫傷，所幸都無生命危險，詳細肇事原因和責任將由警方進一步釐清。

    這起車禍發生在昨天上午8點43分左右，張姓男童與同學相約在新光國小大門前碰面，在新興路、新福路口要過行人穿越道前往新光國小，男童見紅燈亮起，用奔跑的方式過行人穿越道，沒想呂女（35歲）騎機車沿新興路直行闖紅燈，來不及煞車當場將男童撞飛。

    車禍發生後，男童和呂女都倒地，兩人一度都躺在地上一動也不動，嚇壞目擊民眾，趕快協助叫救護車將兩人送醫，男童送醫後發現身體多處擦挫傷、尾椎骨裂，呂女則是全身多處擦挫傷，所幸都無生命危險。

    警方初步調查，呂女闖紅燈，且未禮讓行人穿越道上的行人，闖紅燈將依違反「道路交通管理處罰條例」第53條第1項，處1800元以上5400元以下罰鍰；行經行人穿越道未禮讓行人，並肇事致人受傷，依違反「道路交通管理處罰條例」第44條第4項，可處7200-36000元罰鍰，並吊扣駕照1年。

    張姓男童奔跑過行人穿越道，卻被闖紅燈的呂姓女騎士撞上。（記者陳建志翻攝）

    張姓男童奔跑過行人穿越道，卻被闖紅燈的呂姓女騎士撞上。（記者陳建志翻攝）

    台中呂姓女騎士闖紅燈，將過行人穿越道的張姓男童撞飛，兩人都受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

    台中呂姓女騎士闖紅燈，將過行人穿越道的張姓男童撞飛，兩人都受傷送醫。（記者陳建志翻攝）

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