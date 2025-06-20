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    黃國昌質詢播偵訊「示範帶」被告發 北檢列「他字案」被告

    民眾黨立委黃國昌20日在議場前受訪。（記者廖振輝攝）

    民眾黨立委黃國昌20日在議場前受訪。（記者廖振輝攝）

    2025/06/20 11:23

    相關新聞：質詢播「示範帶」北檢分他字案偵辦 黃國昌嗆：我完全沒在怕

    〔記者楊國文／台北報導〕民眾黨立委黃國昌16日在立法院質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊京華城案錄音「示範帶」，被批「腳尾飯」翻版，引發爭議，民進黨立委王義川日前已在立院當場告發黃國昌，不過，有民眾早先一步告發黃國昌涉犯偽造文書等罪，台北地檢署已依程序將黃列為「他字」案被告偵辦。

    依據民眾告發黃國昌涉犯刑法第210條偽造文書罪規定，可處5年以下徒刑；法界指出，為查明案情，檢方有必要傳喚黃國昌到庭說明該「示範帶」來源，是否加工變造而成、有無其他涉嫌人等關鍵案情。

    立委黃國昌本月16日在立法院司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙時，公開播放所謂「京華城偵訊音檔」，批評檢察官的問案語氣，卻不願說明來源，未言明是正式偵訊錄音，聲稱只是「示範帶」，引發外界爭議。

    黃國昌此舉，引發法界不滿聲浪，被批評如同「腳尾飯」翻版，法務部於本月17日發出公開聲明，質疑該音檔來源，真假未辨，批評此一「公審」作法誤導視聽，有藉國會質詢干預審判中個案之虞，「對於此等不良示範，至表遺憾」。

    本月18日，立委王義川也在立院公開告發黃國昌，法務部長鄭銘謙表示，將轉請相關檢察署參考。

    據了解，北檢目前尚未收到王義川告發黃國昌案件，但日前早一步接獲民眾告發黃國昌涉犯偽造文書等罪，但民眾未提供具體事證，北檢因此依程序規定先分案，將黃國昌列為「他字」案被告偵辦。

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