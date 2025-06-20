質詢播「示範帶」北檢列他字案調查 黃國昌嗆：我完全沒在怕

民眾黨立委黃國昌20日在議場前受訪。（記者廖振輝攝）

2025/06/20 11:35

〔記者劉宛琳／台北報導〕民眾黨立委黃國昌16日在立法院司法及法制委員會質詢時，當場播放疑似檢察官偵訊錄音「示範帶」，台北地檢署收到告發將列「他字案」偵辦。對此，黃國昌表示，「我完全沒有在怕」，等著看北檢要怎麼樣繼續的秀下限來偵辦此案。

黃國昌表示，他在司法及法制委員會時詢問法務部長，「檢察官可不可以用恐嚇的方式來偵訊？」法務部長問他什麼是恐嚇，他就放了一段示範帶給法務部長聽，法務部長比較好回答，這算不算是恐嚇，當然部長不敢回答，惱羞成怒。

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對於北檢他字案偵辦，黃國昌表示，民進黨發動攻擊，高層下令所有的媒體配合著民進黨起舞，然後北檢火速的分案調查，黨檢媒三位一體重出江湖，非常的熟悉，「我完全沒有在怕」。民進黨把檢調當工具，北檢也樂於當鷹犬，踐踏台灣的法治，但他也不是第一天被人家濫刑提起告訴，完全沒在怕，他等著看台北地檢署要怎麼樣繼續的秀下限來偵辦這個案子。

黃國昌強調，更重要的是請所有的台灣公民不要被移轉了問題的焦點，檢察官在偵訊的時候可以嗆受訊問人，如果覺得這樣可以呼嚨過去的話，我們就來試試看。請問法務部長、北檢檢察長要試什麼，現在這是檢察官在問案還是黑道在恐嚇？

黃國昌說，這絕對攸關每一個台灣人民司法人權的事情，他相信十幾年前的民進黨就如同當初的羅秉成大律師一樣，都記得這件事。只不過掌握權力的民進黨墮落腐化的速度之快，所有的台灣人民都看在眼裡。

而針對民進黨立委林宜瑾要提案修正「立法委員行為法」第七條，將「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法問政」明定入立委禁止行為之列，對此，黃國昌說，這是她的自由，但法條構成案件的關鍵是「他人不實」，林宜瑾恐怕要再回去把法學的ABC重新溫習一下。

黃國昌表示，不過林宜瑾講這件事情他倒是非常的驚訝，他要問問看林宜瑾，「妳貪汙治罪條例的案子，為什麼台南地檢署去年偵辦了以後放到現在石沉大海？」這個是顏色對了，怎麼樣都沒有關係嗎？還是台南地檢署刻意縱放、刻意縱容，讓整個案子躺著，還是林宜瑾已經認罪，偷偷做緩起訴處分，還是偷偷簽結了？這恐怕才是林宜瑾要跟社會大眾說清楚的事情吧。

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