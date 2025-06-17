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    雪隧母女互毆真相曝光 女用藍芽播音樂遭阻止被丟包

    雪隧母女互毆真相曝光，女子因播音樂遭遏止慘被丟包，獨自在施工廊道撿回2支手機。（民眾提供）

    雪隧母女互毆真相曝光，女子因播音樂遭遏止慘被丟包，獨自在施工廊道撿回2支手機。（民眾提供）

    2025/06/17 13:13

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭26歲蔡姓女子16日駕車載母親行經雪隧北上要去好市多採買，原是母女開心出遊日，行車間卻爆出雙方因「播音樂」問題起口角，還氣到互丟手機到車外，並臨停避車彎處下車直接上演全武行，互毆畫面被網友拍下瘋傳，最後蔡母乾脆把車開走，丟包女兒在雪隧內獨自撿回手機。

    蔡母將車開走後，蔡女一個人走在隧道內側施工廊道找手機，過程嚇壞用路人，所幸未發生危險，國道警獲報後到場，將她帶回分隊釐清案情，蔡女闡述事發經過後，同時向警方聲請保護令。

    警方受理依家暴相關規定辦理，製作通報資料並聲請保護令，蔡女後來由父親接回，蔡母則被通知前往分隊製作筆錄。母女爭執原因今天也曝光，據了解是蔡女昨和家人相約北上要去好市多採買，經過雪隧時，因為音樂播放問題才會發生細故，未料愈演愈烈。

    當時連接轎車藍牙播放器的是蔡女手機，因為她要調整曲目，但蔡母認為開車操作手機很危險，欲拿手機解除藍芽設定，未料2人發生嚴重爭執，怒氣一發不可收拾，均把對方手機丟出車窗外。

    蔡女見狀一氣之下把車停在避車彎處後下車，母女直接在現場發生推擠及肢體衝突，蔡母後來將車開走，獨留蔡女沿路逆向撿回手機。對此，警方表示，母女共乘轎車停在雪隧內避車彎，恐違反道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，可處3000元以上6000元以下罰鍰。

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