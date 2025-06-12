不談股票、虛擬幣！投資100萬換回250萬？警查證真相曝光

詐騙集團利用「投資貿易融資」廣告，吸引被害人詐騙，警方設局逮捕李姓車手（右）。（民眾提供）

2025/06/12 23:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑分局警方近日在網路巡邏時，發現一則「投資貿易融資」廣告，內容不談股票、不碰虛擬幣等常見標的，卻聲稱短期內可高獲利1.5倍，投資100萬就能賺進250萬，吸引被害人投資，警方覺得有異，假扮投資人與對方聯繫，約定現金面交，果真釣出李姓男子出面收款，還帶著偽造的投資收據與假合約文件，當場遭逮，成功破獲這起百萬詐騙案。

芳苑派出所表示，這起案件不同於一般常見的投資詐騙，詐團以「貿易融資」名義行騙，營造高獲利、穩賺不賠的假象，話術話術強調「快速翻倍、輕鬆致富」，誘使民眾將大筆資金投入，不過警方發現廣告內容不合常理，於是決定深入蒐證。

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警方進一步調查發現，投資廣告上以「宏漢資本公司」號召投資，實際上，真有一家「宏漢貿易公司」存在，但Google評論中，有民眾留言「被假投資騙錢」、「公司被盜名」，研判詐團冒用公司名稱作為詐騙包裝，企圖魚目混珠。

警方與詐騙集團聯繫，約定於10日中午，在台中市大里區一處娃娃機店面交100萬元現金。當天中午，李姓車手（53歲）如約到場進行面交，警方見時機成熟，當場將他逮捕，並在他身上查扣偽造的「宏漢資本股份有限公司」投資收據2張，及偽造合約2份、藍芽耳機及高鐵車票等。

李男坦承是首次擔任車手，僅依指示到場收款，每趟可得5千元酬勞，對詐騙情節並不清楚。

芳苑分局指出，新修正的《詐欺犯罪危害防制條例》已正式施行，車手除面臨刑責，未來也恐須負擔龐大賠償責任。彰化地院日前即針對面交車手進行審判，判決4年徒刑，出獄後還得負責償還，面交10次共2500萬元的詐款。警方呼籲，任何聲稱「穩賺、高報酬、短期翻倍」的投資管道都是詐騙，民眾投資務必提高警覺，並多加查證資訊來源。

警方發現李男攜帶偽造的投資收據及偽造合約。（民眾提供）

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