台南警壓制揮武士刀醉漢 疑槍枝走火男子頸部中彈搶救中

醉漢揮舞武士刀還跑進賣場，警方壓制時疑槍枝走火，男子中槍送醫搶救中。（民眾提供）

2025/06/12 22:05

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區中華路今（12日）晚傳槍響，一名醉漢手持武士刀在路邊揮舞，見員警到場跑進一旁賣場內，警方壓制時疑不慎槍枝走火，男子被擊中，一度失去生命跡象，現場CPR後恢復呼吸心跳，並通報119，目前送成大醫院搶救中。

今天晚上7時3分左右，台南市永康警分局接獲民眾報案，永康區中華路143號1樓前，有1名醉漢持武士刀揮武，復興派出所線上警力獲報前往，見47歲吳男手持武士刀，立即持槍警戒，並喝令吳男放下刀子。

請繼續往下閱讀...

不料，吳男見狀跑進一旁的賣場內，員警跟隨進入賣場並喝令放下刀械，隨後趁吳男不備，衝上前壓制，但壓制時疑似槍枝走火，射中吳男頸部到肩膀間，吳男當場沒有生命跡象，員警立即進行CPR，隨後由119救護送成大醫院緊急搶救中。

警方表示，相關案情已向台南地檢署報告，現場封鎖鑑識中。由於當時正值晚餐時間，附近路段及賣場內有不少民眾，醉漢揮舞武士刀還傳出槍聲，嚇壞不少民眾，還有人驚慌地躲進附近餐廳，也有民眾說，幸好警方及時制止舞武士刀的醉漢，救了其他客人。

醉漢揮舞武士刀還跑進賣場，警方壓制時疑槍枝走火，男子中槍送醫搶救中。（民眾提供）

醉漢揮舞武士刀還跑進賣場，警方壓制時疑槍枝走火，男子中槍送醫搶救中。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法