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    首頁　>　社會

    桃園逾百公斤男子溯溪釣魚摔傷 消防救援搬運逾4小時

    桃市復興區三光溪，1名體重逾百公斤男子跌倒輕傷，消防搜救員攙扶擔架救援。（桃市府消防局第4大隊提供）

    桃市復興區三光溪，1名體重逾百公斤男子跌倒輕傷，消防搜救員攙扶擔架救援。（桃市府消防局第4大隊提供）

    2025/06/11 23:57

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市一行8人上週六到復興區哈嗄灣吊橋下方的三光溪溯溪釣魚，其中一名體重逾100公斤的年長男性在濕滑山路不慎滑倒，右腳及背部受傷，桃園市政府消防局第4大隊巴陵消防分隊今天指出，當天獲報救援，因男子行動不便，以捲式擔架將男子固定搬運送醫治療。

    10名消防搜救人員會同警方攜帶裝備，在報案男子引導下，約傍晚近5點抵達該男子跌倒山路處，搜救人員發現該男子腳部受傷、背部疼痛傷勢，意識清楚，由於該男子體重超過100公斤，加上山路濕狹窄，原本山徑已滅失，先架設安全繩，避免滑落山谷，再以人力攙扶協助男子移動，該男子行走不便，救援隊改以SKED捲式擔架將男子固定，採拖拉搬運至馬路，歷時1.5小時，克服夜間能見度低及山路濕滑等自然條件，約晚間9點半順利返回光華國小後側入山口，並將男子送醫治療，幸無大礙。

    巴陵分隊長林龍井提醒，民眾前往山區溯溪釣魚或登山健行前，應事先評估路線安全及自身體能狀況，年長者或體力不好民眾避免參與山區高風險活動，並建議出遊民眾攜帶手機等通訊裝備，確保自身安全。

    消防架設安全繩，避免滑落山谷，再以人力攙扶，協助男子移動。（桃市府消防局第4大隊提供）

    消防架設安全繩，避免滑落山谷，再以人力攙扶，協助男子移動。（桃市府消防局第4大隊提供）

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