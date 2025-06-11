阿公開車越開越偏 後車超前赫見「抱嬰開車」

男子直擊有阿公，竟是抱著嬰兒開車。（翻攝自threads帳號ke_yuan）

2025/06/11 21:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕嚇爛！屏東內埔鄉今天上午傳出1起令人匪夷索思的驚悚用路事件，有網友開車行經該鄉黎東路段，竟見1輛箱型貨車上的駕駛竟然是邊開邊抱嬰兒，嚇得到立刻檢舉，警方強調，該翁行已明顯違規，可開罰1500元至300元罰鍰。

網友今天上午行經內埔鄉黎東路段，遇到前方有1輛箱型車，但箱型車越開越慢且還越來越偏，他在按喇叭示意後超車，沒想到看到一名阿公級的男子，抱著1名嬰兒開車，目視孩童大約1歲左右而已，讓他嚇得趕緊超車離去，事後並將行車紀錄器影像po網並進行檢舉，他並發文譴責，「小孩是無辜的，你要出事自己出事就好」。

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警方獲報回應，該駕駛人的行為，依據「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」第4條規定，小型車附載幼童行駛於道路時，年齡在2歲以下者，應安置於車輛後座攜帶式嬰兒床或後向幼童用座椅，予以束縛或定位；次依道路交通管理處罰條例第31條第3項規定，小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處駕駛人1500元以上3000元以下罰鍰。

男子直擊有阿公，竟是抱著嬰兒開車。（翻攝自threads帳號ke_yuan）

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