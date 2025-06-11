女大生日照中心實習控遭院民性騷 審議不成立

林姓女大學生申訴在日照中心實習時遭院民性騷擾，台南市府勞工局委員會審議決議性騷案不成立。（民眾提供）

2025/06/11 20:31

〔記者王俊忠／台南報導〕林姓男子指控其念大學的女兒在台南1家日照中心實習時卻遭院民性騷擾，他陪女兒到日照中心時，竟遭中心黃姓主任謾罵「啊就失智老人，你想怎樣？你女兒很沒家教」等，飽受羞辱，提告求償。台南地院法官查認雙方爭執過程，主任言詞縱讓原告感到不快，但不是無端謾罵，難認侵害人格或名譽，判主任不必賠償，還可上訴。

另，林女向台南市府勞工局申訴遭職場性騷擾案，經勞工局委員會調查後審議結果是不成立。

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林男主張，其女兒是於2023年6月到該日照中心實習，6月下旬幾天內期間遭院民性騷擾，有向南市府提出職場性騷擾申訴，之後，其女兒與中心約要簽離職單，同年7月10日他就陪女兒一起到日照中心辦公室。

林男指控，日照中心黃主任態度惡劣、對他們謾罵「啊就失智老人，不然你想怎樣，你女兒很沒家教，沒看過實習生家長像你這樣的，你們給我滾出去」。當他與女兒走出辦公室時，黃主任還窮追不捨、一路叫囂「我後台很硬，靠山很多，沒有在怕，要把你們告死」等威脅性與羞辱言詞，讓他與女兒感到恐懼與侮辱，向黃主任求償50萬元。

黃主任辯解稱，女大生到日照中心實習時違反工作規範，被口頭糾正，她置之不理、還以遭長輩院民性騷擾為由要求離職、並向學校申請調到其他地方實習，7月10日當天，林男未經允許帶女兒與其他人到日照中心吵鬧，她沒有謾罵與不當言行，是因林女把腳放在吧台上、且穿著不符職場規則，她說林女有無家教是可受公評之事，沒用偏激不堪的言語，縱然用字譴詞較強烈，但無侵害林男名譽之情。

法官訊問其他有到場的證人，證人說確有聽到日照黃主任對林男一方說的那些話，但無法舉證黃主任是拿什麼物件敲打發出聲響，林男主張黃主任拿物件敲打發出聲響恐嚇他們，不足採信；而雙方爭執過程，縱然黃主任所說之話讓林男聽後感到不快，但黃主任是因遭林男指控而回應其不滿情緒，應非出於恐嚇或損害他人名譽為目的的無端謾罵，難認有侵害林男人格或名譽的情事，林男主張遭不法侵害，不足採信。

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