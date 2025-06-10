吃燒酒雞台中女酒測超標 2乘客連坐開罰

女駕駛酒測值超標。（警方提供）

2025/06/10 23:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名妙齡女子近日凌晨開車遇攔查，雖辯稱僅喝燒酒雞湯未飲酒，酒測值仍超標，至於同車兩名女乘客則忙著護航喊冤「抓吃火鍋的很無聊」，最後除女駕駛依公共危險罪嫌送辦，兩名女乘客也被依《道交條例》連坐開罰。

台中市第一分局公益派出所員警，當天巡經西區長春街與中美街口時，發現一輛轎車未依規定閃紅燈停讓攔查，但車門一打開，就聞到20多歲妙齡女駕駛渾身散發濃濃酒味，經酒測達0.36毫克，明顯超過法定標準值，女駕駛急忙辯稱，她和朋友只是到KTV吃燒酒雞火鍋，席間「喝了3、4碗湯」沒再喝酒，不料還是超標。

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女駕駛一再堅稱「只是吃火鍋」，車上兩名乘客也護航連聲稱「抓吃火鍋的很無聊」，殊不知，根據道路交通安全管理條例第35條第8項規定，酒駕同車乘客年滿18歲，若駕駛人酒精濃度達每公升0.25毫克，同車乘客亦遭連坐處罰，處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。

員警當場對兩名同車乘客開出罰單，另駕駛依刑法第185條之3第1項第1款「不能安全駕駛」，以公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，案經檢察官裁定緩起訴，仍須繳交6萬元罰金。

第一分局長尤啟南呼籲，含酒料理如燒酒雞、薑母鴨等，雖經烹煮，酒精無法完全揮發，食用後酒測值仍可能超標，構成酒駕，民眾切勿心存僥倖駕車，應選擇大眾運輸或計程車代步，以免觸法。如發現酒駕行為，請立即撥打110，警方將嚴正執法，確保道路安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

同車兩名女乘客也連坐開罰。（警方提供）

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