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    疑拜拜不慎！民宅神明廳失火波及左右房間 屋主外出逃一劫

    南投草屯鎮郊鐵皮民宅火警，神明廳全面燃燒，並蔓延至兩側房間，出動8車28人才撲滅火勢。（南投縣消防局提供）

    南投草屯鎮郊鐵皮民宅火警，神明廳全面燃燒，並蔓延至兩側房間，出動8車28人才撲滅火勢。（南投縣消防局提供）

    2025/06/10 17:17

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投草屯鎮郊1處鐵皮民宅，今近午突然起火燃燒，南投縣消防局獲報灌救，到場時民宅神明廳已全面燃燒，並波及左右房間，經灑水1個多小時才撲滅，所幸屋主外出未有人員受傷，不排除是拜拜不慎所致，詳細起火原因還待進一步調查。

    南投縣消防局表示，失火的鐵皮民宅位在郊區，屬於獨立住宅，據屋主所述，今上午在民宅最中間的神明廳拜拜後出門，不料之後卻起火燃燒，並延燒至神明廳左右兩側房間，當下獲報立即派出多個消防分隊前往灌救，累計8車與28名警、義消，經灑水滅火1個小時控制火勢，大約中午完全撲滅。

    屋主指出，鐵皮住家就只有他與妻子、兒子3人同住，上午他在神明廳拜拜完就外出，當時家裡沒人，詎料出門1個多小時後返家，竟見房子慘遭燒毀，雖然大火燒到神明廳與相鄰房間，未燒到房屋最兩側的空間，但高溫火勢已造成鐵皮屋的結構有燒熔情況，未來將拆除重建。

    消防局說，該民宅雖有裝設住警器，但因獨立住宅未有鄰居，以致失火當下未有人察覺，據現場火勢研判，不排除是拜拜不慎所致，但仍需進一步調查，才能釐清起火原因。

    南投草屯鎮郊鐵皮民宅火警，神明廳全面燃燒，並蔓延至兩側房間。（南投縣消防局提供）

    南投草屯鎮郊鐵皮民宅火警，神明廳全面燃燒，並蔓延至兩側房間。（南投縣消防局提供）

    南投草屯鎮郊鐵皮民宅火警，神明廳全面燃燒，並蔓延至兩側房間。（南投縣消防局提供）

    南投草屯鎮郊鐵皮民宅火警，神明廳全面燃燒，並蔓延至兩側房間。（南投縣消防局提供）

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