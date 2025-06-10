大熱天車手遭逮坐立難安 供出同夥少年躲行李箱

新北市警蘆洲、樹林分局逮獲王姓車手，發現他坐立難安，後來告知天熱擔心躲在行李箱的同夥許姓少年熱死，警方連忙救出，今天將兩名車手送辦。（記者吳仁捷翻攝）

2025/06/10 17:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕台南王姓男子與同鄉許姓少年北上當車手，蘆洲、樹林警分局掌握被害人將面交，到樹林埋伏，趁王姓車手現身取款，警方一擁而上逮人，警方逮捕王嫌，起出贓款2萬元、點鈔機後，王男仍坐立難安，一問之下告知行李箱還有位同夥，由於下午高溫達33度，王姓車手擔心天熱遭悶死，救出差點熱昏的同夥許姓少年，雖逃過死劫，但活罪難逃，警方今天將兩人送辦，追查同夥。

蘆洲警分局偵查隊6月初查獲詐欺車手，擴大溯源，掌握樹林區1名潛在被害人，連繫他配合告知詐團面交，蘆洲警方會同樹林警方，10日到樹林區中山路一段埋伏，雙方約定下午兩時面交，嫌犯駕車到場，一下車被偵防車前後包夾，逮獲王姓取款車手。

請繼續往下閱讀...

20歲王姓男子落網後，警方在車上查扣2萬元、1台點鈔機、3支手機等證物；王嫌供稱，他與同鄉17歲許姓少年從南部開車，到北部應徵車手，因主管要求面交取款只能1人取款，避免同時被逮，讓詐團曝光，王姓嫌犯取款時，將許姓少年關在行李廂，躲避查緝。

但王嫌被逮後，一直坐立難安，警方追問，他供稱不是擔心被抓，因眼神直望後行李箱，他吞吐比著行李箱，說後面有人，警方連忙打開行李箱，拖救出許姓少年，因天熱直冒汗，再慢點發現，恐將惡傷害中暑重傷。

警方今天將王姓車手、許姓少年都送辦，續追上游幕後集團。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

新北市警蘆洲、樹林分局逮獲王姓車手，發現他坐立難安，後來告知天熱擔心躲在行李箱的同夥許姓少年熱死，警方獲悉連忙救出（見圖），今天將兩名車手送辦。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法