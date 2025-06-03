男子犯案累累，成年後養父母聲請終止收養。圖為苗栗地院。（資料照）

2025/06/03 17:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕男子阿宏（化名）自幼由阿慈（化名）夫婦收養，不過阿宏卻自國中後不服管教，甚至離家不歸，少年期間也犯下多起案件，讓阿慈夫婦相當頭疼。阿慈夫婦近期無奈向苗栗地院聲請宣告終止收養關係，苗栗地院法官審理後判處阿慈夫婦與阿宏收養關係應予終止，阿宏則不滿上訴中。

阿慈夫婦指出，2003年12月底起共同收養阿宏，當時阿宏仍是出生不滿1年幼兒，但是阿宏自國中開始即不聽管教，且阿宏曾因多起少年案件在苗栗地院審理，曾被收容，之後交付保護管束，且阿宏目前戶籍遷至國外，已2年多未返家，依法請求宣告終止與阿宏間收養關係。

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苗栗地院法官審理時發現，阿宏未成年時便涉及傷害、毒品、聚眾鬥毆及恐嚇罪；法官審酌阿慈夫婦自阿宏年幼便扶養迄今，但阿宏毫無反饋之心，長期反覆犯有罪行，甚至吸食毒品，進入感化教育處所後卻不知悔改。

法官認為，阿宏已21歲仍不知孝順，導致阿慈夫婦備感心寒與失望，且阿宏自前年出境後便未返家，可認為養親子間感情與信賴所生破綻，已無回復希望，故宣告阿慈夫婦與阿宏收養關係應予終止。

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