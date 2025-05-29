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    鎖定「蝦皮智取店」半個月犯案32件得手逾500萬 刑事局破獲竊盜集團

    警方查扣手機、車牌、衣物、鞋子、手套、鐵撬、鐵鎚、油壓剪及自助機錢匣等贓證物。（記者邱俊福攝）

    警方查扣手機、車牌、衣物、鞋子、手套、鐵撬、鐵鎚、油壓剪及自助機錢匣等贓證物。（記者邱俊福攝）

    2025/05/29 15:54

    〔記者邱俊福／台北報導〕男子陳佳豪為首的竊盜集團，專鎖定「蝦皮智取店」，趁深夜以三人一組方式，駕駛懸掛變造的車牌的失竊汽車，蒙面持鐵撬、鐵鎚、油壓剪，侵入自取商店，強行破壞繳費機，短短2分鐘內便取走機台內的錢箱，揚長而去，上月至本月初跨縣市犯案高達32件，得手逾500萬元；刑事警察局偵四大隊第二隊經發動三波查緝，逮捕陳男等13人到案，依加重竊盜罪移送檢方偵辦，陳男等10人遭法院裁定羈押。

    警方調查，31歲陳男曾偷過夾娃娃機機台，為竊盜慣犯，並有吸毒惡習，為竊盜、毒品通緝犯，通緝期間居無定所，都以汽車旅館為家。上月中旬開始，陳男糾合有竊盜、毒品習性的友人，組成專行竊「蝦皮智取店」集團，犯案前會先行竊車輛與車牌作為工具，並事先勘查欲下手的地點。

    該集團鎖定地點後，會以三人一組方式，分別扮演駕駛、把風與行竊等角色，利用凌晨沒有人煙的機會迅速進入商店內，持鐵撬等器械，直接破壞繳費機，拔出機台內的錢箱，再從容離開現場。

    為躲避警方查緝，該集團會以拼裝或者手繪等方式變造車牌，將變造的車牌懸掛在偷來的犯案車輛上，同時會以戴頭巾、口罩、帽子等，隱藏面容。

    警方據報後，根據該集團在桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、嘉義縣等地犯案留下的影像與跡證，擴大調閱監視器追查，鎖定相關犯嫌行蹤，上月30日與本月12日、24日發動三波查緝行動，逮捕陳男等13人到案，查扣手機、作案用車輛5台、車牌10面與衣物、鞋子、手套、鐵撬、鐵鎚、油壓剪及自助機錢匣2箱等贓證物，依法送辦。

    警方查扣的變造車牌。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣的變造車牌。（記者邱俊福翻攝）

    警方起獲被竊的錢箱。（記者邱俊福翻攝）

    警方起獲被竊的錢箱。（記者邱俊福翻攝）

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