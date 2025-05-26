檢調偵辦京華城購物中心買賣案 朱亞虎100萬交保

京華城購物中心標售案，檢調朝違反證券交易法偵辦，鼎越公司前負責人朱亞虎複訊後以100萬元交保。（記者王藝菘攝）

2025/05/26 22:16

〔記者王定傳／台北報導〕2019年京華城公司對外標售京華城購物中心，底價342億元，最後由威京集團關係企業中石化子公司鼎越開發，以372億元標得，外界因而有「左手換右手」質疑；台北地檢署今指揮調查局北機站兵分20路搜索中石化、鼎越及京華城公司等，並約談中石化前後任董事長、鼎越公司前負責人朱亞虎等22人，全案朝違反證券交易法偵辦，今晚複訊後已諭令朱亞虎100萬元交保，其他人尚在偵訊中。

至於涉向前民眾黨主席柯文哲行賄而在押中的威京集團主席沈慶京也是被告之一，且疑為幕後主導者，但據了解，檢調今日並未提訊沈慶京。

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據查，京華城購物中心屬威京集團旗下京華城股份有限公司所有，2019年正式熄燈前曾4度標售，前3次都以流標收場，最終才由同屬威京集團旗下中石化百分百投資子公司鼎越開發以372億標下，但與底價342億元相較，溢價多達30億元；由於中石化本身就是京華城公司最大股東，且兩者同屬威京集團，為關係企業，也引發外界質疑是「自己的標案自己搶、左手換右手」等質疑。

檢調為了釐清其中有無涉及不法，是否有「左手換右手」等不合營業常規，致公司遭受重大損害？或有無流入私人口袋？今日兵分20路搜索中石化、鼎越及京華城公司等處，並約談中石化前後任董事長、鼎越公司前負責人朱亞虎等18名被告及4名證人，全案將朝非常規交易、特別背信等罪嫌偵辦。

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