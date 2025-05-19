海巡署爆共諜！勤指中心主任莊宗輝涉洩密中國 檢曝收押理由

海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝疑涉洩密給中國，金門地檢署日前發動搜索拘提到案，經法院裁定羈押。（記者吳正庭攝）

2025/05/19 21:21

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金馬澎分署主任莊宗輝涉洩密中國收押 海巡署：2大過免職

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊宗輝疑涉洩密給中國，金門地檢署日前發動搜索拘提到案，經法院裁定羈押；金門地檢署今天表示，此案社會矚目，對國家安全有重大影響，地檢署將持續追查不法。

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金門地檢署表示，莊男涉嫌違反國家安全法等罪嫌，檢方5月13日指揮法務部調查局福建省調查處持福建金門地方法院搜索票及地檢署拘票，在海洋委員會政風處、海巡署政風室協助下，前往莊宗輝住家及金馬澎分署辦公處所執行搜索、拘提。

檢方表示，莊嫌經檢察官訊問後，認其涉有違反國家安全法等罪嫌重大，並有逃亡、湮滅證據及勾串證人或共犯之虞，14日向金門地方法院聲請羈押並禁止通信接見獲准。

金馬澎分署指出，該名莊姓主任因涉國安法及貪污治罪條例等案經法院裁定羈押，金馬澎分署已於同日將莊員調離現職，調整為非主管職務；另經調查因情節重大，15日召開考績會議核定莊員1次記2大過免職，並追究相關人員考監不周責任，秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」原則，全力配合司法機關調查。

莊員曾服務過的金門海巡隊表示，此案仍在調查中，不宜表示意見；部分同仁得知感到訝異，莊員雖已調離金門3、4年，對莊男過去印象覺得他平日有說有笑，做事認真積極。

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