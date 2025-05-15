車輛突暴衝連環撞 6車毀損又撞破鐵門

新北市板橋莊姓男子搭載友人丁女返家，車輛突暴衝連撞路邊4車。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/15 11:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋莊姓男子搭載友人丁女返家，開到文聖國小對面路段，轎車在巷口游離，數秒後車輛暴衝，像保齡球似撞壞路邊4輛機車，撞毀地下室鐵門、2輛轎車，共撞毀6車，社區地下室鐵門動彈不得；警方到場，莊男雖無酒駕，但只穿小可愛的丁女因撞擊驚嚇呆坐地上，卻因撞毀社區鐵門，引來數十名住戶圍觀，消防緊急破門。

據了解，新北市板橋區14日晚間9時許，發生1起交通事故，莊姓男子駕駛轎車搭載友人丁女返家，疑似操作不慎，造成車輛失控暴衝，先連撞路邊4輛，直接衝入地下停車場，撞破地下室鐵門及B1兩輛轎車，現場一片混亂。

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住戶們聽見車庫巨響，衝下樓查看，赫見鐵門遭撞破，幸未釀成重大傷亡，駕駛莊男輕傷，不須送醫，酒測值為0，搭載的丁女則下車癱坐地面；警方到場，拍照、測繪，調閱監視器影像，以釐清事故原因。

據了解，由於社區地下室車庫鐵門遭撞壞，無法出入，且有公安之虞，警方轉報119切開鐵門，排除出入受阻；莊男除賠償撞壞6車費用，還要負擔撞壞社區鐵門，恐面臨數十萬元求償，警方進一步釐清有無毒駕情事。

新北市板橋莊姓男子搭載友人丁女返家，車輛突暴衝還撞破地下室鐵門、2輛汽車。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋莊姓男子搭載友人丁女（地上者）返家，車輛突暴衝連環撞，丁女則因驚嚇癱坐地上。（記者吳仁捷翻攝）

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