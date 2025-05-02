傅崐萁管家落跑了？李慶隆被發布通緝 律師涉藏匿50萬交保

花蓮罷傅團體微光花蓮日前到傅崐萁豪宅外「掃除民主垃圾」時，管家李慶隆用手機「蒐證」回報。（資料照，微光花蓮提供）

2025/05/02 21:35

〔記者王定傳／台北報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁被質疑透過花蓮「戰天下」公司，向多名國民黨立委提供優惠競選小物，名嘴溫朗東懷疑中共藉這些小物介選，告發傅崐萁等人；台北地檢署3月指揮調查局北機站，搜索傅崐萁管家李慶隆台中住處後，李慶隆就呈失聯狀態，檢調發現，他把車停委任律師張睿文的停車位，前後車牌拆除，檢方今天李慶隆發布通緝，並指揮北機站搜索張睿文律師事務所，訊後以藏匿隱避犯人罪嫌，諭令張睿文50萬元交保。

檢調3月11日搜索李慶隆台中住處後，他就失聯，檢調3月14日直奔花蓮搜索，4月8日及11日通知或傳喚李慶隆接受詢問、訊問，但他都未現身，經拘提也無著，疑已逃匿，檢方認為有事實足認其已逃匿，今日依法發布通緝。

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檢調並發現，3月11日，檢察官訊問過李慶隆隔日深夜，張睿文律師事務所林姓員工與李慶隆分別駕駛各自汽車，一前一後進入律師事務所所在的大樓地下停車場，李慶隆的車就停在張睿文所有的停車位上，前後車牌都卸除，當天起，調查官、檢察官數度聯繫李慶隆無著。

檢方認為，律師隱匿上情，陳報他與李慶隆失去聯絡，再綜合調查其他相關事證，有相當理由可認律師藏匿李慶隆，今天指揮北機站搜索該律師事務所，約談張睿文、林姓員工，複訊後以張睿文涉藏匿隱避犯人罪嫌，諭知50萬元，證人林姓員工請回。

事件起於傅崐萁被爆料在本屆立委選前提供多名藍營候選人修容組等競選小物，負責供貨的是花蓮縣「戰天下」公司，公司負責人蘇意舜曾於傅崐萁縣長任內擔任觀光處長。國民黨台北市議員鍾小平自爆，去年立委選前曾獲傅崐萁贈送1萬份競選小物修容組。

溫朗東懷疑，傅崐萁與蘇意舜合謀，透過疑似中國製競選小物，受中國資助，從事立委選舉相關活動，另發放競選小物給藍營立委，以取得總召一職；部分藍營立委若收下傅崐萁競選小物並發放，卻未申報政治獻金，恐涉偽造文書，若將「送的」偽造成「買的」，涉偽造文書外，也可能涉違反商業會計法，溫朗東2月14日赴北檢告發涉商業會計法、反滲透法及刑法投票行賄等罪嫌。

北檢分「他」字案，派出忠組檢肅黑金檢察官調查，檢察官指揮北機站蒐證發現，戰天下出售競選小物地點包含台北市，確認有管轄權後，為保全證據，2月27日兵分5路搜索戰天下公司及蘇意舜住處等處，3月11日第二波行動搜索李男位於台中的住處，3月14日第三波行動直奔花蓮搜索。

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