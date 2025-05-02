律師張睿文助被告李慶隆藏匿？花蓮法界：張睿文與傅崐萁熟識

傅崐萁管家的李慶隆3月11日在遭到搜索後隨即人間蒸發，圖為三月處罷傅團體到傅崐萁官邸附近掃地時遭李慶隆訕笑及蒐證。（資料照，微光花蓮提供）

2025/05/02 22:38

〔記者王錦義／花蓮報導〕台北地檢署偵辦國民黨立委傅崐萁有關的「競選小物」案，發現全案重要被告、被稱為傅崐萁管家的李慶隆3月11日在遭到搜索後隨即人間蒸發。檢調懷疑委任律師張睿文涉及隱匿藏匿犯人，2日約談張到案後諭令50萬元交保，同時對李慶隆發布通緝。花蓮法界指出，當年傅崐萁的理想大地案，涉逃稅的榮亮公司負責人鮑廣廷委任律師就是張睿文，傅會介紹花蓮一些案子給張律。

立委傅崐萁2011年因理想大地售地案，遭花蓮地檢署控涉違反稅捐稽徵法及偽證罪嫌最後獲判無罪，不過卻是2012年接任榮亮公司負責人鮑廣廷，被依違反稅捐稽徵法處有期徒刑6月，當時鮑廣廷委任律師之一就是張睿文。花蓮法界私下說，張睿文與傅崐萁有交情，張在花蓮有些案子算是傅介紹的，張睿文當年曾幫秀林鄉長許淑銀貪瀆案辯護，還有其他案件。

請繼續往下閱讀...

傅崐萁在民國2011年時任花蓮縣長任內遭理想大地公司控訴，藉勢藉端逼售壽豐鄉66筆土地，再透過榮亮實業公司轉售淨賺2億多元。此項交易遭北區國稅局認為涉嫌逃漏5951萬元的營業稅、1717萬元營利事業所得稅，故起訴榮亮公司登記負責人鮑廣廷，另因榮亮公司實際負責人由傅崐萁家族掌握，因此也對傅崐萁追加起訴，但傅崐萁無罪全身而退。

據了解，傅崐萁的管家李慶隆在3月11日被約談後，就沒有再回到花蓮宿舍過。傅崐萁辦公室晚間對此回應說，園丁李先生被北檢搜索拘提，疲勞訊問而時間都非常漫長，經此訊問後，令李先生恐懼不已，身心俱疲，然後李先生就突然失蹤，音信全無，傅辦聲明強烈抗議國家的司法迫害。

有民眾向檢調告發，指傅崐萁涉嫌利用贈送國民黨籍立委修容組等3種「競選小物」的方式，爭取競選立院院長，而這些競選小物是由前花蓮縣觀光處長蘇意舜的「戰天下有限公司」銷售，製作經費可能來自陸資，涉嫌違反《選罷法》、《反滲透法》、《商業會計法》、《刑法》偽造文書等多項罪名。

台北地檢署收案後，首先在2月27日指揮調查局北機站，前往搜索蘇意舜和戰天下公司等5個地點，並在3月11日、14日分別搜索傅崐萁管家李慶榮的台中、花蓮住居所等3處，其中李慶隆曾在11日到案接受偵訊。

但檢調先後在4月8日、11日通知並傳喚李慶隆到案訊問，李慶隆卻都沒有現身。調查局北機站發現，李慶隆的車子竟然就停在張睿文律師事務所地下室停車場，且疑似為了躲避其他住戶注意，刻意卸除車子的前、後車牌。

檢調追查發現，李慶隆在首度應訊後隔天深夜，就與律師事務所的李姓員工一前一後，分別開車進入事務所地下室停車場，檢察官懷疑律師張睿文刻意隱匿李慶隆行蹤，向法院聲請核發搜索票，搜索律師事務所並將張睿文、李姓員工約談到案後，依《刑法》藏匿隱蔽犯人罪嫌，諭令張睿文交保50萬元，林姓員工則請回。

傅崐萁管家的李慶隆3月11日在遭到搜索後隨即人間蒸發，圖為三月處罷傅團體到傅崐萁官邸附近掃地時遭李慶隆訕笑及蒐證。（資料照，微光花蓮提供）

傅崐萁管家的李慶隆3月11日在遭到搜索後隨即人間蒸發，圖為傅崐萁官邸旁邊的李慶隆宿舍。（資料照）

花蓮法界指出，當年傅崐萁的理想大地案，涉逃稅的榮亮公司負責人鮑廣廷委任律師就是張睿文。（翻攝司法院裁判書系統）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法