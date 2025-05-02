傅崐萁「園丁」李慶隆跑路！涉藏匿律師張睿文曾是榮亮公司委任律師

花蓮罷傅團體微光花蓮日前到傅崐萁豪宅外「掃除民主垃圾」時，管家李慶隆用手機「蒐證」回報。（資料照，微光花蓮提供）

2025/05/02 22:58

〔記者花孟璟／花蓮報導〕北檢指揮法務部調查局北區機動站，偵辦傅崐萁親信「戰天下」公司出售競選小物案，李慶隆3月11日被傳喚請回自此消失，今天被北檢發布通緝。對此，傅崐萁回應，他的園丁李慶隆被北檢拘提疲勞訊問，恐懼不已，失蹤音訊全無，「這國家沒有司法正義」，嚴正表達抗議！花蓮地方對此都直呼，「太詭異」，縣議員張美慧說，李慶隆肯定知道非常多內幕，「如果只是區區園丁，為何要躲起來」？

傅崐萁晚間回應，他的園丁李先生，在休假中回去台中家裡時，被北檢以相當粗暴的方式，被北檢以莫須有的事由，搜索拘提去北檢訊問二次，疲勞訊問而時間都非常漫長，且檢察官竟然問他「年事已高為什麼還不離職？」經訊問後，令李慶龍恐懼不已，身心俱疲「然後李慶龍就突然失蹤，音信全無」。

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傅崐萁認為，戰天下案在去年大選前，已經桃園地檢及各地檢署完整調查、查無不法且已經簽結，這種舊案又被賴清德與民進黨於大罷免期間，冷飯熱炒，以整肅消滅在野黨，不只全國四處收押國民黨工及公務人員，就連家人及周遭的工作人員威脅恐嚇，引發「前所未有的寒蟬效應」，「這個國家還有司法正義嗎？嚴正聲明強烈抗議」。

北檢調查發現，李慶隆停在律師張睿文停車位，前後車牌都拔掉，而張睿文師曾是榮亮公司的委任律師，與曾任榮亮董事的李慶隆關係匪淺。

地方消息人士指出，徐榛蔚曾任榮亮公司董事長，張睿文曾是榮亮委任律師，負責替榮亮辯護理想大地購地案，與傅崐萁家族關係相當好。

不過，對於管家李慶隆「跑路」，徐榛蔚聯絡不上，沒回應。

民進黨縣議員胡仁順說，張睿文應該是傅崐萁家御用律師，李慶隆當初是榮亮董事之一，他懷疑，張睿文律師與傅崐萁家族完全就是共犯結構，還協助藏匿，現在李慶隆疑似跑路，「簡直是橘子第二」；民進黨議員張美慧也說，李慶隆的狀況令人不禁懷疑，他已經被傅崐萁放生切割，就像花蓮市戶政所鍾姓主任、民政處長明良臻一樣都成為犧牲品，如果只是區區的「小園丁」，為何被北檢訊問後要搞失蹤？肯定是知道太多內幕，擔心可能成為全案的破口，希望檢調能查清真相。

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