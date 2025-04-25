誇張！男子疲勞駕駛撞車受傷還在睡 車上查獲可疑毒品咖啡包

曾姓男子昨開車行經嘉義市垂楊路車禍，撞傷後還在睡，警方與救護人員協助將人送醫治療。（圖由民眾提供）

2025/04/25 10:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義26歲曾姓駕駛4月24日開車行經嘉義市垂楊路與吳鳳北路口時，車子突失控衝撞路邊停放大貨車，曾男與車上柳姓乘客雙雙受傷，且救護人員搶救時，曾男在駕駛座上熟睡，直到被救護車送醫才清醒，已出院。警方初步調查無酒駕，不過在曾男車上發現疑含有三級毒品K他命咖啡包，全案朝涉犯公共危險、違反毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。

警方了解，曾男為嘉縣警局外包廠商的監視工程人員，疑疲勞在開車途中睡著，撞上正停放路邊卸貨的大貨車。

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救護人員昨獲報到場，發現曾男與柳男均有傷勢，其中曾男躺在駕駛座上一動不動，急忙拍他並叫喊「先生！」曾男才動了一下，救護人員回報「有在動」，隨即使用長背板將他與柳男送醫。

曾男辯稱，車上放咖啡包是為了提神。撞車後，曾男與柳男均受傷，警方與救護人員將2人送醫治療，曾男已出院，柳男住院治療中。

警方表示，曾男酒測並無酒駕，因車上查獲疑含有K他命毒品咖啡包，已進行毒品檢驗，釐清事發過程。

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救護人員開車門搶救，發現曾男一動不動連忙叫喊，曾男竟是因疲勞睡著。（圖由民眾提供）

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