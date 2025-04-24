LED路燈採購案二審獲判無罪 花蓮議長張峻：清白終將被看見

花蓮縣議長張峻與多名花蓮議員因涉嫌LED路燈採購弊案今天二審逆轉宣判無罪，張峻在臉書上說：「這是一場從頭到尾的政治陷害，但我始終相信，清白終將被看見，公義終將實現。」 （翻攝張峻臉書）

2025/04/24 10:47

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣議長張峻與多名花蓮議員、南投議員因涉嫌LED路燈採購弊案，2016年被新北地方法院依《貪污治罪條例》判刑7年8月，但張峻主張當時的議員建議款簽名單根本不是他本人親自決定，也沒有收取回扣，上訴力爭清白，台灣高等法院今天二審逆轉宣判無罪，張峻在臉書上說：「這是一場從頭到尾的政治陷害，但我始終相信，清白終將被看見，公義終將實現。」

張峻臉書寫道：「我被陷害的LED官司，今天終於宣判無罪！感謝審判長、感謝法官，還我一個遲來的公道，也還我清白與尊嚴。」

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張峻說「這些年來承受的壓力難以言喻，但我從未退縮，因為我知道——我對得起自己，也對得起每一位支持我的鄉親。從議員、到副議長、再到兩屆議長，我始終一步一腳印，服務花蓮、堅持良知，這份初心從未改變。感謝一路上挺我、相信我的朋友與鄉親，是你們的信任讓我有力量撐過這段最艱難的日子。未來，我會繼續用行動回應這份信任，堅持走正直的路、做對的事，讓花蓮變得更美好。」

此案是10名花蓮與南投議員被檢調人員指控勾結LED及電子看板廠商，在2011年間涉嫌收取20萬至180萬不等的非法回扣，2016年一審宣判，一審多數議員被判有罪，包括楊德金被判9年6月徒刑、孫永昌5年、張峻7年8月、余夏夫、莊枝財、林秋美、陳國雄7年6月、葉鯤璟7年10月。

不過張峻認為遭陷害，因為2011年他還只是新科議員，很多議員建議款都是給前輩做人情使用，當時有些建議案都不是他親自決定、簽名的建議案，當時向法院主張此案並非他親自同意補助，更沒有收取回扣這回事，力主自己的清白，因此上訴二審。

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