耗資3950萬元 苗栗公館福基派出所新建辦公廳舍啟用

苗栗縣公館鄉福基派出所啟用至今近40年，廳舍老舊，縣警察局爭取中央預算及縣政府自籌款共3950萬元拆除重建，經過1年半的工期，今（21）日剪綵啟用。（圖由警方提供）

2025/04/21 16:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉福基派出所啟用至今近40年，廳舍老舊，縣警察局爭取中央預算及縣政府自籌款共3950萬元拆除重建，經過1年半的工期，今（21）日剪綵啟用，提供員警優質的執勤環境，縣長鍾東錦期許員警堅守崗位，維持良好治安及順暢交通，守護鄉親及遊客的安全，促進公館鄉的觀光、產業發展。

原福基派出所建於1986年，為1層樓建築物，轄區包括福基、福星、福德、石墻、開礦等5個村里，由於當地是全國唯一種植紅棗產區，每年都吸引大批遊客採摘紅棗，派出所警力亦隨之擴增，老舊狹窄的辦公廳舍不敷使用，亟待改建。

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經縣府、縣警局積極爭取中央一般性補助，縣府亦撥補經費，共計籌措3950萬元，辦理原地改建工程，規畫興建地上2層RC構造的新辦公廳舍，在2023年6月開工，今天落成剪綵啟用。

啟用儀式中，由鍾東錦、立委邱鎮軍、縣議員孫素娥、曾美露、張志宇、鄭碧玉、徐筱菁、公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦、縣警局長王森瑒等人剪綵、揭牌，並與縣警局科室主管、員警、代表等人共同上香祈福平安、順利。

王森瑒表示，新的福基所為地上2層樓RC構造建築物，總樓地板面積572平方公尺，整體外觀設計以現代化綠能建築理念呈現，內部空間規劃兼顧親民設施、便利動線及安全值勤設備。

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