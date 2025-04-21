為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    耗資3950萬元 苗栗公館福基派出所新建辦公廳舍啟用

    苗栗縣公館鄉福基派出所啟用至今近40年，廳舍老舊，縣警察局爭取中央預算及縣政府自籌款共3950萬元拆除重建，經過1年半的工期，今（21）日剪綵啟用。（圖由警方提供）

    苗栗縣公館鄉福基派出所啟用至今近40年，廳舍老舊，縣警察局爭取中央預算及縣政府自籌款共3950萬元拆除重建，經過1年半的工期，今（21）日剪綵啟用。（圖由警方提供）

    2025/04/21 16:12

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉福基派出所啟用至今近40年，廳舍老舊，縣警察局爭取中央預算及縣政府自籌款共3950萬元拆除重建，經過1年半的工期，今（21）日剪綵啟用，提供員警優質的執勤環境，縣長鍾東錦期許員警堅守崗位，維持良好治安及順暢交通，守護鄉親及遊客的安全，促進公館鄉的觀光、產業發展。

    原福基派出所建於1986年，為1層樓建築物，轄區包括福基、福星、福德、石墻、開礦等5個村里，由於當地是全國唯一種植紅棗產區，每年都吸引大批遊客採摘紅棗，派出所警力亦隨之擴增，老舊狹窄的辦公廳舍不敷使用，亟待改建。

    經縣府、縣警局積極爭取中央一般性補助，縣府亦撥補經費，共計籌措3950萬元，辦理原地改建工程，規畫興建地上2層RC構造的新辦公廳舍，在2023年6月開工，今天落成剪綵啟用。

    啟用儀式中，由鍾東錦、立委邱鎮軍、縣議員孫素娥、曾美露、張志宇、鄭碧玉、徐筱菁、公館鄉長何在鑫、代表會主席趙興邦、縣警局長王森瑒等人剪綵、揭牌，並與縣警局科室主管、員警、代表等人共同上香祈福平安、順利。

    王森瑒表示，新的福基所為地上2層樓RC構造建築物，總樓地板面積572平方公尺，整體外觀設計以現代化綠能建築理念呈現，內部空間規劃兼顧親民設施、便利動線及安全值勤設備。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播