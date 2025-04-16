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    詐團水房躲神壇 「聖帝君」匾額難擋法網

    詐團藏身私人神壇，行騙據點內懸掛「聖帝君」匾額。（記者王捷攝）

    詐團藏身私人神壇，行騙據點內懸掛「聖帝君」匾額。（記者王捷攝）

    2025/04/16 08:26

    〔記者王捷／台南報導〕台南市警五分局上個月底收網一處詐騙集團水房，等歹徒搬家後，15日警方又持拘票與搜索票，分別前往台南、高雄與屏東同步查緝，據了解該水房以私人神壇做掩護，警方逮捕王姓車手頭共11人，除了手機等犯罪工具，還查扣一面聖帝君匾額，警方則告訴歹徒，關公不會保佑壞人。

    警方會盯上這處詐欺水房，是因為上個月在線上查獲一件ATM領款車手，3月18日警方接獲張姓等2名民眾報案，稱在網路遭假購物詐騙，損失共逾10萬元。詐團指示車手至超商提款時，被現場查獲，警方調閱監視器循線鎖定監控提領車手的嫌疑人，進一步掌握詐欺水房據點及分層組織架構，逐層釐清第二層監控手、第三層收水、第四層幕後主嫌等成員。

    上個月底，警方雖然掌握部分證據，台南地檢署檢察官陳鋕銘指揮警方，先在第一波逮捕部分歹徒，隨後又掌握新證據，但部分據點已經搬家，經過半個月追查，加上水房附近有鄰居通報出入複雜，警方在15日兵分多路行動。

    警方在北區的重要據點，查扣雙B名車2部還有現金14萬7100元、少量K他命以及金融卡、手機、防彈背心及球棒等，訊後警方將全案依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，並聲請羈押。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    南警五分局逮捕王姓車手頭等11人。（記者王捷攝）

    南警五分局逮捕王姓車手頭等11人。（記者王捷攝）

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