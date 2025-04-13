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    撞3車判刑還不怕！台中女再酒駕逆向拒測 辯喝燒酒雞恐噴21萬

    楊女酒後騎機車被攔查。（民眾提供）

    楊女酒後騎機車被攔查。（民眾提供）

    2025/04/13 17:37

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市楊姓女子前年就因酒駕肇事被吊銷駕照，還因此入監服刑並罰款，但她顯然沒有得到教訓，近期再度酒後騎機車上路，因交通違規被警方攔查聞到酒味，她辯稱「剛喝了燒酒雞湯」並拒測，但連同無照騎車等一連串違規行為，也讓她因此收到罰單，總計恐噴飛超過21萬元。

    台中市第一分局今天說明該起離譜的酒駕案件指出，公益所員警月初晚間巡經美村路時，攔下未依規定駛入來車道騎車的楊姓女騎士（35歲），沒想到，一靠近便聞到濃濃酒味，經查楊女駕照早在2023年即因酒駕被吊銷，當時她在台北市中山區與友人飲酒，眾人狂飲6至7瓶威士忌與多罐啤酒後，酒精濃度達0.84毫克仍開車。

    途中因撞擊3輛車造成多人受傷，其友黃女為助其脫罪，謊稱自己是駕駛，後經警方揭穿真相，楊女被判公共危險罪，服刑3個月並罰款3萬元，然而，時隔近2年她竟故態復萌，無照酒駕重返道路，還跨越雙黃線逆向，表示只是想去吃火鍋「補一下身子」，辯稱稍早喝的是燒酒雞湯而非酒。

    楊女此次則拒絕酒精濃度測試，不僅挑戰法律，更漠視他人安全，警方依《道路交通管理處罰條例》開單，並移置保管其車輛。

    至於楊女所犯道交條例分別為第21條第1項第4款（駕照吊銷仍駕車）罰36000元、第45條第1項第3款（逆向行駛） 處600元以上1800元以下罰鍰，常見處罰為 1200元，以及第35條第4項（拒絕酒測）處18萬元罰鍰，並吊扣牌照兩年，車輛不得移轉，總計開罰21萬7200元。

    第一分局長尤啓南表示，酒駕零容忍，無論初犯或再犯，皆須承擔嚴厲後果，呼籲民眾吸取教訓，杜絕酒後駕車，避免悲劇重演，並強調警方將持續嚴格執法，守護交通安全，盼社會共同正視酒駕問題。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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