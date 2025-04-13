高市警推交通事故回報網 上傳肇逃影像最高可獲6萬元

高市警推出「交通事故影音上傳平台」，民眾可上傳事故影像，若事證足以協助調查偵破交通肇逃案件者，最高可獲6萬元獎勵金。 （高市交大提供）

2025/04/13 09:41

〔記者許麗娟／高雄報導〕為了提升交通事故調查效率，強化對肇事逃逸案件的查緝能力，高雄市警察局交通警察大隊推出「交通事故影音上傳平台」，民眾可透過網路即時回報事故影像，若事證足以協助調查偵破交通肇逃案件者，最高可獲6萬元獎勵金。

高市交大指出，「交通事故影音上傳平台（https://demos.kcg.gov.tw/ReportCase/）」主要供民眾上傳肇事逃逸的相關影片與影像資料，警方將依據影片內容迅速展開調查，鎖定肇事車輛與駕駛人，提高案件偵破率。

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民眾上傳影像時，需提供姓名、身分證字號、電話號碼、地址及電子郵件信箱等連絡方法，以利需釐清案情時聯絡使用，每一案可上傳2個影像檔，並應保持完整，不得有任何偽（變）造、修正情事。

同時，為鼓勵民眾提供有助於破案的影像資料，依據「高雄市獎勵檢舉交通肇事致人傷亡逃逸及酒後駕車辦法」規定，如提供事證經審核足以協助調查偵破交通肇事逃逸案件者，依案件不同將發給相當獎勵金，一般致傷案件將發給3000元、致重傷案件2萬元、致人死亡案件6萬元，其他一般交通事故或無人傷亡的肇事逃逸案件雖無發給獎勵金，但也可利用該平台上傳影像提供警方參考。

高雄市警察局表示，透過這項新措施，警方能夠更快速掌握第一手影像資料，讓肇逃者無所遁形，也能保障受害者權益。

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